¡Exhibición de Evenepoel en la crono del Mundial de Ruanda!

Remco Evenepoel se ha impuesto este domingo en la prueba contra el reloj del Mundial de ciclismo que se disputa en Ruanda en el trazado de 40,6 kilómetros y 750 metros de desnivel acumulado, con un tiempo de 49 minutos y 46 segundos.

Es el tercer campeonato del mundo consecutivo contra el crono del corredor belga, que la próxima temporada formará parte del equipo Red Bull-Bora tras dejar el Soudal QuickStep. Evenepoel ya ganó la crono del Mundial en 2023, en Reino Unido, y en 2024, en Suiza.

Tadej Pogacar, vigente campeón del mundo en ruta, intentó el asalto también al maillot arco iris de contra reloj, pero no pudo hacer frente al belga, al punto de que Evenepoel llegó a doblarle poco antes de la línea de meta. El esloveno, que sufrió más de lo esperado, fue cuarto, a 2.37 del ganador.

El segundo fue el australiano Jay Vine, de UAE, a 1.14 de Remco Evenepoel. La gran sorpresa fue el belga Ilan van Wilder, compañero de selección y de equipo de Evenepoel, finalmente tercero, a 2.36 de su compatriota.

Remco Evenepoel, en la salida / -

Iván Romeo fue el mejor español, con un tiempo de 53.38, en la undécima posición final.

El perfil de la contrarreloj masculina del Mundial de ciclismo / UCI

La clasificación completa de la contrarreloj élite masculina

Prueba en ruta

La prueba en ruta del Mundial de ciclismo de Ruanda se disputará el próximo domingo 28 de septiembre, sobre un exigente trazado de 267,5 kilómetros y 5.475 metros de desnivel positivo, con 15 vueltas al circuito local de Kigali con las subidas de Kigali Golf y la adoquinada a Kimihurura (1,3 al 6,3%).