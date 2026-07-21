Remco Evenepoel: "Voy a más"

El belga Remco Evenepoel, vencedor este martes de la contrarreloj individual del Tour de Francia, aseguró que mejora su nivel de forma de cara a la recta final de la carrera. "Estoy orgulloso y feliz del rendimiento que he dado en esta crono", aseguró el campeón del mundo y olímpico de la disciplina, que encadenó dos triunfos en el Tour tras haber ganado el pasado domingo la etapa que terminó en el Plateau de Solaison.

Baja de Lipowitz

"Es increíble conseguir dos victorias seguidas", agregó el líder del Red Bull, que lamentó el abandono de su compañero alemán Florian Lipowitz, víctima de una caída en el descenso del puerto de Larringes. "Le echaré de menos en la última semana, ahora tengo que echarme el equipo a la espalda", señaló el belga.

Situación en la general

Evenepoel afianzó su segundo puesto en la general, 4.32 minutos por detrás del esloveno Tadej Pogacar y con una renta de 2.19 con el tercero, el mexicano Isaac del Toro. "Me encuentro muy bien, en los primeros kilómetros he dado el máximo y pensaba que podía pagarlo en la bajada, pero me he sentido fuerte. Solo puedo estar feliz por lo que he hecho", comentó el belga, que señaló que se siente cada día mejor.

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Evenepoel se llevó la contrarreloj / @LeTour

"Al principio del Tour me encontraba bien pero no increíble, pero voy a más, cada día me encuentro mejor y estoy legando en una forma impresionante", dijo.