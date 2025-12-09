La relación de Iniesta con el ciclismo: "Recuerdo esas etapas con Induráin..."

Andrés Iniesta estuvo presente en la presentación de su nuevo equipo, NSN Cycling Team. Un proyecto que combina el ciclismo con la ciudad de Barcelona y que sustituye al ya antiguo Israel-Premier Tech. El exfutbolista del Barça recordó su vínculo con la bicicleta desde que era pequeño, aunque su mayor pasión fuera el fútbol, que le convirtió en un icono del deporte español.

"El ciclismo ha formado parte de nuestra infancia. Recuerdo muchísimas tardes con amigos, con mi abuelo viendo las grandes etapas del Tour, del Giro y La Vuelta. Los españoles hemos tenido grandísimos referentes y por tanto este deporte es una pasión que me ha acompañado más allá del fútbol. El vínculo con el ciclismo siempre ha sido muy fuerte y este paso que damos ahora es para disfrutarlo muchísimo".

El NSN de Iniesta presenta su imagen en Barcelona / EL PERIÓDICO

"Hay muchísimas etapas que podemos recordar. Normalmente siempre te fijas en las de montaña o cuando son al sprint por la espectacularidad de ese momento, la potencia, la calidad que tienen los ciclistas para mover sus piernas o la bicicleta. Evidentemente, esas etapas con Induráin, etapas de montaña a contrarreloj...".

Luego con muchos de los corredores nuestros que han seguido, como Contador o Samu, además de muchos más. Han sido momentos para disfrutarlos. Ahora contamos en NSN con uno de los grandes especialistas en el sprint y ojalá y podamos contar con alguna victoria en ese sentido. El objetivo es sobre todo disfrutar de esta nueva etapa y adentrarme más en el ciclismo y conocer el trabajo que hay detrás de los corredores".

Andrés Iniesta se adentra en el mundo del ciclismo de la mano del NSN Cycling Team / EFE

"Hoy no es un paso más, es un paso significativo, muy importante a todos niveles. Estamos muy ilusionados, motivados, con muchas ganas de compartirlo, de trabajar duro y mejorar. Esperamos poder disfrutar de este camino y que podamos hacer cosas bonitas", concretó Iniesta, que volverá a representar la ciudad de Barcelona a través del deporte. Cuando fue preguntado sobre si se dejará ver en una carrera, fue contundente. "En el coche, sí", lo que provocó las risas entre el público. "Tengo que entrenar mucho, que están muy fuertes", reconoció.

"Me consta que hay un equipo profesional espectacular, que están haciendo muy bien las cosas, no solo a nivel profesional, sino a nivel de cantera y corredores también. Tenemos a Pau, que va a competir profesionalmente y que el año pasado estaba en academia, así que hay muchas cosas positivas. Se trata de intentar ser mejores cada día y disfrutar del camino. Si el ciclismo nos enseña algo es el gran trabajo en equipo", finiquitó.