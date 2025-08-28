Rego insta al director de la Vuelta a reconsiderar la participación del Israel Premier Tech

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, criticó este jueves al director general de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, por decir que la protesta de un grupo de manifestantes el martes al paso del equipo Israel Premier Tech fue un "acto de violencia" y le pidió que reconsidere la participación de ese conjunto. Rego trasladó a Guillén en una carta su "profunda preocupación e indignación" por sus palabras, porque considera "profundamente inadmisible" tachar de violento un acto pacífico de rechazo a la participación de un equipo respaldado por un Estado que sí ejerce "violencia sistemática" contra la población de la Franja de Gaza.

"Ha sido un acto de violencia. Unas personas han querido boicotear la carrera impidiendo el paso del Israel. Vamos a presentar una denuncia ante la Policía, no se puede repetir lo que ha pasado", señaló Guillén después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en la carretera al paso de este equipo, en la contrarreloj del martes, hasta que fueron retirados por la Guardia Civil. La ministra de Juventud e Infancia ha recordado al director general de La Vuelta que organismos internacionales alertan de una situación de hambruna sin precedentes en Gaza y que "la infancia es víctima directa de un bloqueo que impide el acceso a alimentos, agua y medicinas".

Por todo ello, emplazó a Guillén a hacer una reflexión acerca de sus palabras y reconsiderar la participación del equipo Israel Premier Tech en la competición. "Termino esta misiva pidiéndole que considere si los valores de la Vuelta Ciclista a España son compatibles con la participación de un equipo vinculado a un Estado que viola el derecho internacional, que está perpetrando un genocidio y que masacra a una población indefensa", concluyó.