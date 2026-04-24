De La Redoute a Roche-aux-Faucons: los ascensos que decidirán la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

El 'Tríptico de las Ardenas' se prepara para cerrar el telón con la disputa de su carrera de más renombre. Este domingo 26 de abril se celebra la Lieja-Bastoña-Lieja, el cuarto 'Monumento' de la temporada ciclista y una de las clásica más codiciada por las grandes figuras del pelotón, entre ellos un Tadej Pogacar que aún no ha podido añadir el prestigioso adoquín a sus vitrinas particulares.

Como ha sucedido a lo largo de sus 111 ediciones anteriores, la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 reunirá a las grandes estrellas del mundo del ciclismo. Todos los focos de la jornada estarán puestos en el tradicional cara a cara entre Pogacar y Evenepoel en las Ardenas y la irrupción de Paul Seixas, aunque nombres como Pidcock, Skjelmose o Iván Romeo también tendrán algo que decir.

La presente edición de la 'Decana' abarcará un recorrido de 259,5 kilómetros con unos desafiantes 4.500 metros de desnivel acumulado en el que las 11 cotas de las Ardenas volverán a ser las grandes protagonistas. Entre todos los ascensos que componen el Monumento, tres de ellos apuntan a jugar un papel clave en el momento de encumbrar al ganador del día.

Pogacar celebra su victoria en la Lieja-Bastoña-Lieja 2025, donde firmó un récord histórico con seis podios consecutivos en Monumentos / AP

Los tramos más decisivos de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

Côte de Saint-Roch

Nada más efectuar el paso por Bastoña, el pelotón se encontrará con un imponente muro que marcará el inicio del tortuoso camino de vuelta hacia Lieja. El ascenso es corto, pero sus pendientes máximas del 18% pueden dar lugar a las primeras grandes diferencias.

Côte de La Redoute

La ascensión más icónica de 'La Decana'. Las pendientes máximas del 20% que figuran en esta cota dibujan un escenario ideal para que los aspirantes a la victoria lancen el ataque definitivo.

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Côte de la Roche-aux-Faucons

Si el ganador no se ha decidido en La Redoute, esta cota ejercerá como juez final de la 'Decana'. No destaca por su longitud, pero coronar 1,3 kilómetros con una pendiente media del 11% después de una jornada maratoniana no es apto para todas las piernas.