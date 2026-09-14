La redención de Enric Mas: de "paquete" a devolver la gloria al ciclismo español

La Vuelta a España 2026, tal vez, no pasará a la historia como una de las más emocionantes. Pero no cabe duda que para el ciclismo español ha sido un éxito tan valioso como necesario. En esta historia, los dos protagonistas principales son claros: Enric Mas y Movistar Team.

El ciclista mallorquín ha ganado su primera Gran Vuelta tras una larga recuperación y vivir una carrera llena de altibajos, mientras que la formación telefónica ha vuelto a lo más alto de una 'grande' más de siete años después tras haber estado a punto de caer al pozo unas temporadas atrás.

"Aquí tenemos al futuro del ciclismo español"

Enric Mas (Artà, 1995) empezó a darse a conocer en el ciclismo de nuestro país en categoría amateur. De la mano del Specialized - Fundación Alberto Contador, entre los años 2013 y 2015, terminó segundo en la Vuelta a Palencia y la Vuelta al Bidasoa, donde además ganó una etapa.

En 2016, dio el salto al profesionalismo con el Klein Constantia, donde dio un gran rendimiento, ganando la Volta ao Alentejo y el Tour de Savoie Mont Blanc además de finalizar 2º en el Giro della Valle d'Aosta, y llamó la atención de equipos World Tour, fichando por el Quick-Step Floors al término de la temporada.

Militó en la estructura Quick-Step durante tres campañas. En la primera de ellas, en 2017, ya estuvo cerca de ganar la Vuelta a Burgos (2º) y disputó su primera Vuelta a España, en la que dio al palo en la etapa 6, finalizando tercero en Sagunt tras una jornada de media montaña. En aquella edición de la gran ronda española, él y Alberto Contador, su ídolo, dejaron un gran momento en la última etapa que estos días ha vuelto a hacerse viral. "Aquí tenemos al futuro del ciclismo español", dijo 'El Pistolero' señalando a Mas.

Fichaje por el Movistar Team

Enric Mas aterrizó en el Movistar Team en 2020 para ser, junto a Alejandro Valverde, uno de los príncipales líderes de la nueva etapa en el equipo. Debido a las salidas de Nairo Quintana, Mikel Landa y Richard Carapaz, hombres capitales para las Grandes Vueltas, la formación telefónica buscó en Mas su relevo tras una brillante actuación en la Vuelta a España 2018 (2º), lograr etapas en Vuelta e Itzulia y ganar el Tour de Guangxi en 2019. Su año de debut con la 'M' en el pecho se saldó con dos quintos puestos en Tour y Vuelta.

Al año siguiente, volvió al podio de La Vuelta a España como segundo clasificado y repitió una buena actuación en 'La Grande Boucle', finalizando en sexta posición. No obstante, en la temporada siguiente empezaron las curvas en las Grandes Vueltas.

Tras una temporada con varias caídas, la última en el Critérium du Dauphiné que le obligó a abandonar, Enric llegó al Tour sin mucha confianza y tampoco con las mejores piernas. Estuvo toda la carrera merodeando el top-10, alejado de los puestos de honor por los problemas en las bajadas de los puertos, y finalmente tuvo que dejar la 'Grande Boucle' tras dar positivo en COVID en la etapa 19. Afortunadamente, pudo revertir la situación, terminó 2º en La Vuelta y logró su primera victoria con la 'M' en el pecho al derrotar a Pogacar en el Giro dell'Emilia.

En la gran ronda española, pese al gran resultado final, vivió un episodio desafortunado con un aficionado tras la tercera etapa. En un vídeo difundido por redes sociales, se puede ver cómo un aficionado llamó "paquete" a Mas y este respondió, harto de las continuas faltas de respeto recibidas por parte de algunos aficionados.

Caída y resurgimiento

En 2023 y 2024, en el Tour de Francia salió cruz y en La Vuelta a España, cara. En 2025 había grandes esperanzas en que Enric Mas pudiera volver a hacer una buena general en el Tour de Francia. Sin embargo, la etapa 14 le apartó de cualquier posibilidad y ya se centró en intentar ganar una etapa. Pero no pudo prolongar su participación mucho más, puesto que en la etapa 18 tuvo que retirarse debido a unos dolores en su rodilla izquierda.

Unas semanas más tarde, se conoció que el ciclista balear era baja para el resto de la temporada al haberle diagonosticado una tromboflebitis en la pierna izquierda de posible origen postraumático, de la que fue operado con éxito el 14 de octubre.

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Enric Mas cruzó la línea de meta final junto a sus compañeros / Javier Lizon

Esta temporada ha sido la de la calma tras la tormenta. Después de unas últimas temporadas complicadas y un inicio de año complicado en la Volta a Catalunya y el Giro de Italia, la Vuelta a España brindó a Enric Mas el gran momento de su carrera. El líder del Movistar afrontaba la ronda española sin grandes expectativas en la general, pero el abandono de Pogacar le brindó una oportunidad que no desaprovechó y devolvió el ciclismo español a lo más alto. De la mejor manera posible, se 'vengó' de todos aquellos que le habían menospreciado en los últimos tiempos.