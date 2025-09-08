La Rede Galega pola Palestina no se rinde contra el Israel-Premier Tech: “La solidaridad no es delito”

La Vuelta a España disfrutó de la segunda jornada de descanso en Vigo, pero las protestas propalestinas en contra de la participación del Israel-Premier Tech se han convertido en recurrentes. Las etapas de la Vuelta desde la entrada de la carrera en Figueras se han disputado con interrupciones. Incluso el duelo deportivo entre el líder, el danés Jonas Vingegaard y el portugués Joao Almeida ha sido eclipsado por un asunto que ha movido incluso la política internacional.

El silencio y el temor del pelotón

El pelotón de ciclistas se encuentra dividido frente a las protestas que se siguen produciendo sin descanso. Por una parte, se encuentran los que prefieren no pronunciarse sobre el tema y, por otro lado, aquellos que expresan el temor a sufrir un accidente.

Aunque las movilizaciones se empezaran a instaurar a finales de agosto, se espera que estas lleguen hasta Madrid. Las movilizaciones para defender a Palestina han llevado a que los agentes de seguridad deban someter a los participantes a varias detenciones.

50 colectivos gallegos ante detenciones

La Rede Galega pola Palestina ha difundido un comunicado conjunto, "abierto y de urgencia", firmado por más de cincuenta organizaciones ante lo que considera "violencia policial y detenciones arbitrarias" en la etapa Vegadeo-Monforte de La Vuelta Ciclista a España, bajo el título: “La solidaridad no es delito”.

"La solidaridad no es delito"

En el comunicado, la agrupación afirmó: "La Vuelta se ha encontrado de frente con un pueblo solidario, digno y valiente que se manifestó de forma pacífica contra el lavado de cara del régimen de Israel". En el mensaje se aseguró que la manifestación se celebró sin acciones violentas y confirmaron que las acciones estaban amparadas por el derecho internacional.

Al contrario, la respuesta las fuerzas del Estado español confirmaron que al menos doce detenciones en distintos puntos del camino se produjeron por el uso evidente de la violencia.

En libertad los 8 detenidos de Lugo

Las ocho personas detenidas por la Guardia Civil en el paso de La Vuelta por el paso del municipio de O Corgo han quedado en libertad en las últimas horas. Tal y como compartió EFE, las personas fueron detenidas por 'desórdenes públicos'. Aunque su posible imputación final como investigados por ese o más delitos también está a expensas de si son formalizadas 'denuncias' por los hechos.

Por otro lado, los detenidos en Monforte de Lemos está previsto que pasen a lo largo de este lunes a disposición judicial. La Rede Galega pola Palestina afirmó que las protestas en Monforte de Lemos y O Corgo no fueron en ningún caso “violentas y estaban amparadas por el derecho internacional”.

La solicitud del cese de la represión

Asimismo, entre los arrestados está la responsable comarcal del BNG, Rosana Prieto y varias activistas de la Rede Galega pola Palestina, Lugo por Palestina y el BDS Galicia. Los detenidos solicitaron "a la Subdelegació del Gobierno y a todas las instituciones responsables la liberación sin cargos de todas las personas detenidas y el cese de la represión de Estado contra los movimientos de apoyo a Palestina".