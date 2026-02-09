Perico Delgado revela su truco para correr a 4:25/km y rendir a los 64 años: "Es la leche"

Pedro Delgado (Segovia, 1960), más conocido como Perico Delgado, es una de las mayores leyendas del ciclismo español. Durante su carrera, logró 49 victorias, destacando la consecución de un Tour de Francia y dos Vuelta a España.

El ex ciclista segoviano se retiró del ciclismo profesional a finales de 1994, pero ha seguido muy vinculado al deporte. En 2025, Perico Delgado corrió los 5K ProFuturo con un ritmo de 4:25 minutos por kilómetro, a los 64 años de edad.

Por este motivo, el atleta ha señalado la clave después de un ejercicio de alta intensidad: "La importancia de un buen rendimiento está en buenos entrenamientos y en recuperar los esfuerzos lo antes posible", aseguró en su perfil de X.

En la publicación, el ex ciclista cuenta su experiencia en el Recovery Center, de Hotel Cap Negret. "Madre mía, estoy aquí en una nave espacial", afirma en el primero de los vídeos.

Este espacio está diseñado para "recuperar, renovar y potenciar el bienestar", según la descripción de su página. Para ello, el Recovery Studio ofrece soluciones de recuperación como: crioterapia, estimulación muscular, oxigenoterapia hiperbárica y terapia de luz roja.

"Esto es una cámara hiperbárica. Estoy aquí en el hotel Cap Negret, bueno, rejuveneciendo, montando en bicicleta y rejuveneciendo un poquito con las instalaciones que tienen", comenta desde dentro.

Al salir, Perico muestra su asombro con los resultados. De hecho, expresa que le hubiera gustado disponer de un tratamiento similar cuando fue profesional: "La cámara hiperbárica es la leche. Quien no hubiese pillado estas cosas cuando era uno corredor".

Posteriormente, el escalador enseña otro de los servicios. "Y no solo tenemos la cámara hiperbárica, cámara criogénica aquí para mantenerse. Aquí es donde estoy entre carrera y carrera, yo me meto aquí y luego salgo y me dicen: 'es que no pasan los años por ti'".

Finalmente, el campeón del Tour de Francia reflexiona sobre las condiciones que tienen los atletas actuales: "Una cámara de infrarrojos también. Ahora ser deportista es un lujo, tenemos unas comodidades que ojalá la hubiese pillado en otro momento".