Así será el recorrido de la París-Roubaix 2026: cambios para acelerar la carrera y 54,8 km de adoquín repartidos en 30 tramos

La París-Roubaix 2026 ya tiene recorrido oficial. ASO desveló este jueves, 12 de febrero, el trazado de la 123ª edición del ‘infierno del norte’, que se disputará el domingo 12 de abril, y que volverá a ofrecer una combinación letal de distancia, polvo, tensión y adoquines: 258,3 kilómetros entre Compiègne y el velódromo de Roubaix, con 30 sectores de pavé que suman 54,8 kilómetros.

El diseño mantiene la esencia clásica de la prueba, pero introduce ajustes estratégicos en la primera parte del recorrido con un objetivo claro: acelerar la carrera y provocar una selección más temprana.

Objetivo, acelerar la carrera

El propio director de la carrera, Thierry Gouvenou, explicó que estos cambios pueden “acelerar la carrera” y favorecer una primera gran selección. No es casualidad: hace dos años, en esa misma zona, el ritmo impuesto ya provocó que el pelotón comenzara a fragmentarse mucho antes de lo habitual.

La intención es clara: endurecer la prueba desde los primeros kilómetros de pavé y evitar que la carrera llegue demasiado agrupada a los tramos icónicos.

Uno de los tramos de la Paris Roubaix / Sport.es

Los gigantes del pavé, intactos

Si el inicio presenta novedades, el tramo decisivo permanece inalterado. Los últimos 20 sectores, desde Haveluy à Wallers (cuatro estrellas) hasta el velódromo, no cambian respecto a 2025.

Eso significa que seguirán siendo jueces supremos Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle y Carrefour de l’Arbre.

Se mantiene la chicane

La aproximación a Arenberg mantiene las dos chicanes introducidas el año pasado antes de entrar en el bosque, una medida destinada a reducir la velocidad de entrada y aumentar la seguridad.

En total, los corredores afrontarán 54,8 kilómetros de adoquín, cuyas clasificaciones por estrellas se confirmarán tras las inspecciones previas a la carrera.

Van der Poel, el último campeón de la París-Roubaix / LAP

Un infierno más explosivo

El mensaje de ASO es claro: todos los ingredientes están listos para que haya una preselección temprana que pueda atrapar a los aspirantes menos preparados y, sobre todo, para endurecer la carrera antes de los sectores que históricamente deciden la París-Roubaix.

Con un inicio más agresivo y un final intacto y temible, la edición 2026 promete ser una de las más dinámicas de los últimos años.

El 'infierno del norte' no cambia su esencia, pero sí su ritmo: esta vez, el castigo empezará antes.

En 2026, Tadej Pogacar volverá a atacar el objetivo de ganar su primera Roubaix, tras ser segundo en 2026, solo por detrás de un enorme Mathie van der Poel.

Una imagen de la Paris Roubaix de 2023 / Paris Roubaix

Así será el recorrido de la París-Roubaix 2026

La principal novedad está en el tramo inicial entre Troisvilles y Solesmes.

La organización ha optado por desviarse ligeramente hacia el este, en dirección a Briastre, lo que permite encadenar cuatro sectores prácticamente sin asfalto entre ellos, generando una concentración de adoquín poco habitual tan pronto en la jornada.

A esta secuencia se añade además el sector 26, poco utilizado históricamente y con un tramo de 800 metros en subida, que incrementa la dureza del bloque inicial.