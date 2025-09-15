En Directo
CICLISMO
La reacción oficial de La Vuelta por las protestas de Madrid, en directo
La organización de la ronda española convoca una rueda de prensa para hablar sobre la polémica con el Israel-Premier Tech
Sigue en directo la rueda de prensa de La Vuelta sobre la cancelación de las etapas a raíz de las protestas pro Palestina en contra de la participación del Israel-Premier Tech.
Gracias por acompañarnos
Hasta aquí las palabras del director de La Vuelta, Javier Guillén, sobre la suspensión de etapas y las protestas pro Palestina en contra del Israel-Premier Tech. Muchas gracias por acompañarnos.
Conclusiones de la UCI
"Nadie me ha concretado nada, no es el momento. Pero la UCI lo que quiere es información de lo que ha pasado. Entiendo que si la quieren es para comenzar procesos sobre el futuro a partir de La Vuelta", finiquita Javier Guillén en su comparecencia.
Sobre la intervención de Pedro Sánchez
"No me refiero en ningún momento a las palabras del presidente del Gobierno cuando hablo de boicotear. Todos tenemos claros quién ha hecho manifestaciones a boicotear La Vuelta. Todo apoyo es bienvenido y ya he manifestado los que hemos tenido", sentencia Guillén.
Sobre el futuro y el Tour en Barcelona
"No puedo decirte lo que ocurrirá en el futuro. Todos tienen que saber que es uno de los eventos más importantes de España. Todos tenemos que apostar para que salga bien. Nos va bien a todos. Del Tour no quiero especular. Barcelona va a tener Tour y será un gran Tour", responde Guillén.
Sobre las razones de las manifestaciones
"Tendría que entrar a valorar las consideraciones que se han hecho sobre la carrera. Cuando se boicotea la carrera nos causa daño a los que la hacemos. Esa parte es la que más daño nos ha hecho. Hemos conseguido hacer las 21 etapas. Que nadie entienda esto como triunfalismo: no ibamos a combatir contra nadie".
Sobre suspender La Vuelta o algunas etapas
"Nunca nos planteamos que no se disputaran las etapas. Quiero ser tajante en esto. Tuvimos reuniones. Los cordones de seguridad se consideraron suficientes", zanja Guillén.
Decisiones de la UCI
"La Vuelta siempre se ha mantenido neutral porque, si la decisión era que se fuera o que se quedara, cualquiera iba a ver que afectábamos la carrera. Respetamos lo que dice la UCI. El equipo tiene la legitimidad para correr".
Apoyo del Gobierno
"El tema de los apoyos es muy subjetivo y complicado. Porque necesitamos muchísimo apoyo. La conversación con el Consejo Superior del Deporte ha sido constante. Hemos tenido los apoyos que necesitábamos: que el CSD entendiera que no podíamos hacer nada y el Ministerio del Interior nos ha provisto de las fuerzas del Estado. Hasta ahí. Nos hemos centrado en la carrera".
Sin veto para Israel
"No hay ninguna competición ciclística que haya excluido a Israel. No han prohibido la actividad deportiva a corredores de esa nacionalidad. Yo no voy a interpretar a nadie, solo sé que la UCI hizo el comunicado. Son conocedores de lo que pasó y serán ellos los que tengan que gestionar esto".
Conversaciones con la UCI
"Tendremos que ver cómo se gestiona a partir de ahora todo lo ocurrido. Con la UCI se habló para hacerle ver cuáles eran los acontecimientos. Se les dijo que todos están preguntando y que tomaran posición. Y ellos la tomaron con el comunicado manteniendo al equipo de Israel en carrera. Nosotros nos hemos guiado por lo que nos han dicho".
