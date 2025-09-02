Rajada histórica de Juan Ayuso: "Es una dictadura"

El ciclista español, Juan Ayuso, ha rajado lo más grande del que hasta ahora era su equipo, el UAE Team Emirates. El motivo del enfado ha sido emitir el anuncio de su no continuación en el equipo mientras tiene lugar La Vuelta. Por tanto, el ciclista no cumplirá el contrato que tenía firmado hasta 2028 y seguirá su camino en el Lidl-Trek estadounidense.

El ciclista español se ha mostrado muy molesto por el anuncio de ruptura en plena Vuelta, ya que, en un principio, no estaba previsto que se comunicara ya. De hecho, el corredor fue avisado en su hotel ubicado en Navarrete, apenas media hora antes de que el propio equipo hiciese el anuncio. "Es una dictadura, algo unilateral. Quieren dañar mi imagen", expresaba enfadado en la salida.

Esta ruptura se produce con el objetivo apostar por el equipo y por la "armonía del grupo". Algo que se veía venir desde hacía tiempo, porque no parecía que se respirara un buen ambiente en el UAE. De momento, el corredor seguirá en la plantilla hasta finales de este año, tras la decisión tomada tras "las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo", como manifestaba el equipo en su comunicado.

Algo parecido ha dejado caer Juan en sus redes sociales cuando se ha despedido del equipo y de los aficionados. "Aquí en el equipo he pasado muchos años y momentos maravillosos y dejo a muchos amigos y a grandes profesionales que nunca olvidaré, pero a nivel personal siento que es el momento de encontrar un entorno que se alinee mejor con mi forma de ser y con mis valores, buscando un lugar donde pueda desarrollarme con total confianza y tranquilidad", escribía en X el corredor.

Unas declaraciones que avivaron los rumores de que la relación entre él y el conjunto está más que acabada. Ahora siento que es el momento de buscar nuevos retos y oportunidades, en un sitio con mi misma visión. Estoy ilusionado con lo que me depara el futuro y agradecido por el apoyo de todos mis fans. Deseo y trataré de terminar el año deportivo con el UAE Team Emirates de la mejor manera posible en todas las carreras que nos esperan este año", concluía Ayuso en el comunicado.

Para acabar con la prensa, el ciclista explicó que sobre todo la principal causa de no entenderse son los "valores y unión" que ambos persiguen. "Con una falta de respeto tras otra por parte del equipo, es difícil hacer una unión". Para añadir lo siguiente: "Me gustaría terminar de la mejor manera, el año que viene será un año de nuevos comienzos". Tampoco dejó pasar la oportunidad de comentar la situación con sus compañeros. "La relación con mis compañeros, incluido Almeida, es buena y se merece todo el apoyo que pueda dar y que siga aportando lo que pueda aportar. Hemos intentado salir bien, pero no se puede", expresaba decepcionado el ciclista.