Radiografía de la situación económica del WorldTour: entre la supervivencia y los equipos de oro

El ciclismo está entrando en una nueva dimensión. Cada vez recibe más atención de aficionados, medios y, por ende, de empresas y marcas interesadas en patrocinar ciclistas, equipos y carreras. Sin embargo, dicho interés no es general; solo para una parte. Ahí es donde nace el problema en el WorldTour: mientras todos los equipos grandes reciben el interés de las empresas para patrocinarles y crecen, ganan terreno a los pequeños, que cada vez son más pequeños hasta llegar a tener que pelear para poder continuar.

En las últimas semanas y meses estamos viendo cómo algunos equipos aumentan más aún su capital, unos trabajan por seguir el ritmo y los últimos ven cómo pierden el apoyo económico. En el primer grupo encontramos al UAE de Pogacar, que cada vez tiene más dinero y les permite seguir potenciando su equipazo; otros casos son el Bora - Hansgrohe, que ha dado varios pasos adelante con la entrada de Red Bull, e INEOS que empieza a acechar con fuerza ante un más que posible patrocinio anual de TotalEnergies.

En el segundo escalón encontramos dos ejemplos como el AG2R o Movistar. En el caso de los franceses, el hecho de tener a Decathlon como patrocinador principal desde el año pasado les ha dado mucho más músculo financiero, el cual les permite afrontar fichajes como el de Olav Kooij. Por parte de Movistar Team, el dinero de la marca telefónica (que es mucho) ya no es suficiente y han tenido que buscar un segundo inversor para poder mantener a sus mejores ciclistas y también poder afrontar el fichaje de otro gran líder como pueda ser Juan Ayuso. Por último, equipos como el Arkea o el TotalEnergies 'pelean' por mantenerse con vida. En el caso del primero, sus patrocinadores actuales -Crédit Mutuel Arkéa y a B&B HOTELS- les han comunicado que no renovarán sus respectivos contratos, por lo que deben buscar con urgencia uno nuevo si quieren seguir en la categoría. El 'Total', por su parte, tiene garantizada la continuidad de la empresa energética para la próxima temporada, pero no así para el 2027. Y menos aún si se fusiona con el INEOS Grenadiers.

Una diferencia plasmada en el Tour

Al fin y al cabo, en la carretera se plasma lo que se consigue en los despachos. Cuanto más dinero, mejores corredores y, por lo tanto, mejores resultados. Con los datos en la mano, según el portal 'SportsCasting', la diferencia entre el primer presupuesto (UAE Team Emirates XRG) y el décimo (Team Picnic PostNL) del Tour de Francia es de 34,55 millones de euros. El equipo emirato tiene 58,36; seguido por el Visma y el INEOS con 54,54 millones que completan el podio. Por debajo, el Movistar y el Decathlon están por delante del Picnic con casi 25 millones de euros cerrando el top-10. Así que imagínense la diferencia abismal que debe haber entre el UAE y el último equipo.

Para profundizar en esta cuestión, en SPORT nos hemos puesto en contacto con tres personas bien conocedoras de los entresijos del ciclismo, pero desde perspectivas distintas. El exciclista profesional y actual agente de ciclistas como Marc Soler o Mattias Skjelmose, Ángel Edo, considera que "esto siempre ha pasado".

"Cuando corría ya sucedía, pero ahora los equipos tienen más dinero y la gente se queja más", valora. Además, recuerda participar en alguna París-Roubaix con el equipo Kelme con bici de carretera normal, sin ninguna adaptación al terreno particular de la clásica francesa, a diferencia de los equipos grandes.

El director de la Volta a Catalunya, Rubèn Peris, opina que es "ley de vida". "Las grandes empresas son las que marcan la pauta y entonces los grandes equipos son los que pueden fichar más, tienen más medios...", razona el director, que no encuentra nada positivo en esto: "Si vemos que solo hay dos, tres, cuatro equipos que tienen mucho dinero y que lo controlan todo, entonces no vale la pena".

El periodista y enviado especial al Tour de SPORT, Sergi López-Egea, es más claro y directo: "Si te fijas en los equipos que han ganado una etapa aparte del Uno-X, que ganó en Toulouse, el resto de victorias son de las grandes escuadras del Tour". Terminado el Tour, para ejemplificar con más claridad lo que cuenta López-Egea vamos a desglosar las 21 etapas del Tour.

Equipos que han ganado en el Tour de Francia 2025 UAE Team Emirates XRG: 5 victorias (Pogacar x4 y Wellens) Soudal Quick-Step: 4 victorias (Merlier x2, Evenepoel y Paret Peintre) Alpecin Deceuninck: 3 victorias (Philipsen, Van der Poel y Groves) LIDL-Trek: 2 victorias (Milan x2) Visma-Lease a Bike: 2 victorias (Yates y Van Aert) INEOS Grenadiers: 2 victorias (Arensman x2) EF Education-EasyPost: 1 victoria (Healy) UNO-X Mobility 1 victoria (Abrahamsen) Team Jayco AlUla: 1 victoria (O'Connor)

"El dinero no lo es todo"

Para tratar de igualar la competición y que el repartimiento de dinero sea más equitativo, en los últimos tiempos se ha empezado a hablar de posibles soluciones como el 'fair play' financiero. Sin embargo, los expertos no lo ven claro. Ángel Edo, muy cercano a los ciclistas y gran conocedor de las negociaciones, no es nada favorable a ello. "Yo no estoy de acuerdo. El dinero no lo es todo. Hay ciclistas que están en el UAE por más cosas que el dinero. Que los ciclistas no estén todos en un mismo equipo, no soluciona nada. Los mejores siempre están donde quieren estar", explica con claredad el agente.

En este sentido, Rubèn Peris apunta en una dirección muy parecida a Edo y cree que "todo seguiría igual". "Los líderes de los equipos serían los mismos que ahora y el buen gregario estaría con un equipo que le diera unas posibilidades de trabajar agradables, cómodas, etc". Asimismo, plantea una situación tan acertada como real: "Vamos a suponer que ponemos un tope salarial, ¿qué ganaríamos? ¿Qué pasaría? Pogacar seguiría cobrando un gran sueldo, Evenepoel seguiría cobrando un gran sueldo, Vingegaard seguiría cobrando un gran sueldo. ¿Quién sería el tope salarial para decir que Pogacar no cobre tanto? ¿Es decir que Marc Soler -por ejemplo- cobre menos?".

Por otra parte, Sergi López-Egea pone encima de la mesa una cuestión muy importante: los equipos grandes se están comiendo a los pequeños. Para ejemplificarlo, pone el ojo en el Movistar Team. "Movistar tuvo la suerte de que tenía un corredor excepcional como era Alejandro Valverde, que le funcionaba en todas partes y que veía que le pagaban mucho dinero; cogieron los años buenos de Nairo Quintana y también incluso de Mikel Landa. Pero claro, se encuentran ahora que carecen de un corredor de estas características por el que puedan apretar", analiza el experimentado periodista, que concluye de manera contundente: "Veremos qué sucede con estos equipos como el Arkea, pero la situación es muy complicada".