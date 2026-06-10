CICLISMO
Quin Simmons hace honor a la escapada del día y Baudin sigue líder
El estadounidense consiguió imponerse al sprint en una jornada que no trae consigo cambios en la general.
EFE
El estadounidense Quinn Simmons (Lidl Trek) hizo buena la escapada del día para imponerse en la cuarta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes disputada entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains, de 167,4 km, en la que mantuvo el liderato el francés Alex Baudin (EF Education).
Con un tiempo de 3h.34.09, a una media de 46,9 km/hora, el campeón de Estados Unidos ganó en un esprint de 10 hombres al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) y al francés Matteo Vercher (Total Energies). La quinta plaza fue para el español Raúl García Pierna (Movistar).
En la general sigue con el maillot amarillo Alex Baudin con una ventaja de 12 segundos sobre su compatriora Kevin Vauquelin. Juan Ayuos se mantiene quinto a 47 segundos de la cabeza.
Este jueves se disputa la quinta etapa, entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, de 195,8 km.
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