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CICLISMO

Así queda el palmarés de La Vuelta a España tras el triunfo de Enric Mas: todos los campeones y victorias de españoles

Consulta quienes son los grandes campeones de la competición y qué españoles han celebrado alguna victoria

Enric Mas, vencedor de La Vuelta a España 2026

Enric Mas, vencedor de La Vuelta a España 2026 / Javier Lizon

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Manel Ibañez

Manel Ibañez

Enric Mas ha conquistado la 81ª edición de La Vuelta a España. El jefe de filas del Movistar Team certifica en Granada una victoria muy meritoria que comenzó a cimentar en el Alto de Aitana (etapa 9) y fue encarrilando en cada final en alto de la segunda y tercera semana de la prueba.

Con la conquista de La Vuelta, Mas entra en la privilegiada lista de vencedores de la gran ronda española tras una excelente carrera en la que ya fue 'el mejor del resto' antes del desafortunado abandono de Tadej Pogacar. Desde el 'adiós' del esloveno en la etapa 8, el ciclista balear y el Movistar Team fueron los líderes indiscutibles de la carrera.

En su octava participación en La Vuelta a España, tras haber logrado anteriormente cuatro podios finales, el ciclista de Artà finalmente ha conseguido la ansiada victoria tras un año muy complicado a raíz de la tromboflebitis que le apartó de las carreteras durante varios meses. Además, su victoria en Aitana fue la primera desde el 1 de octubre de 2022, en el Giro dell'Emilia.

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Alberto Contador era, hasta la fecha, el último español vencedor de la Vuelta (2014) / SPORT

Enric Mas se suma a un listado de campeones de muchos quilates, entre los que se encuentran Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Chris Froome o Nairo Quintana, además de algunos de los mejores ciclistas españoles de la historia como Alberto Contador, Miguel Induráin o Pedro 'Perico' Delgado. Precisamente Contador era, hasta el día de hoy, el último ciclista español en haber ganado La Vuelta, en 2014.

Jonas Vingegaard, en el podio improvisado final de Vuelta.

Jonas Vingegaard, en el podio improvisado final de Vuelta. / VISMA TEAM

EL PALMARÉS DE LA VUELTA

2026 - Enric Mas (ESP)

2025 - Jonas Vingegaard (DIN)

2024 - Primož Roglič (SLO)

2023 - Sepp Kuss (USA)

2022 - Remco Evenepoel (BEL)

2021 - Primož Roglič (SLO)

2020 - Primož Roglič (SLO)

2019 - Primož Roglič (SLO)

2018 - Simon Yates (GBR)

2017 - Chris Froome (GBR)

2016 - Nairo Quintana (COL)

2015 - Fabio Aru (ITA)

2014 - Alberto Contador (ESP)

2013 - Chris Horner (USA)

2012 - Alberto Contador (ESP)

2011 - Chris Froome (GBR)

2010 - Vincenzo Nibali (ITA)

2009 - Alejandro Valverde (ESP)

2008 - Alberto Contador (ESP)

2007 - Denis Menchov (RUS)

2006 - Alexandre Vinokourov (KAZ)

2005 - Roberto Heras (ESP) — recuperó oficialmente el título tras la anulación de su sanción

2004 - Roberto Heras (ESP)

2003 - Roberto Heras (ESP)

2002 - Aitor González (ESP)

2001 - Ángel Casero (ESP)

2000 - Roberto Heras (ESP)

1999 - Jan Ullrich (ALE)

1998 - Abraham Olano (ESP)

1997 - Alex Zülle (SUI)

1996 - Alex Zülle (SUI)

1995 - Laurent Jalabert (FRA)

1994 - Tony Rominger (SUI)

1993 - Tony Rominger (SUI)

1992 - Tony Rominger (SUI)

1991 - Melchor Mauri (ESP)

1990 - Marco Giovannetti (ITA)

1989 - Pedro Delgado (ESP)

1988 - Sean Kelly (IRL)

1987 - Luis Herrera (COL)

1986 - Álvaro Pino (ESP)

1985 - Pedro Delgado (ESP)

1984 - Éric Caritoux (FRA)

1983 - Bernard Hinault (FRA)

1982 - Marino Lejarreta (ESP)

1981 - Giovanni Battaglin (ITA)

1980 - Faustino Rupérez (ESP)

1979 - Joop Zoetemelk (HOL)

1978 - Bernard Hinault (FRA)

1977 - Freddy Maertens (BEL)

1976 - José Pesarrodona (ESP)

1975 - Agustín Tamames (ESP)

1974 - José Manuel Fuente (ESP)

1973 - Eddy Merckx (BEL)

1972 - José Manuel Fuente (ESP)

1971 - Ferdinand Bracke (BEL)

1970 - Luis Ocaña (ESP)

1969 - Roger Pingeon (FRA)

1968 - Felice Gimondi (ITA)

1967 - Jan Janssen (HOL)

1966 - Francisco Gabica (ESP)

1965 - Rolf Wolfshohl (ALE)

1964 - Raymond Poulidor (FRA)

1963 - Jacques Anquetil (FRA)

1962 - Rudi Altig (ALE)

1961 - Ángelino Soler (ESP)

1960 - Frans De Mulder (BEL)

1959 - Antonio Suárez (ESP)

1958 - Jean Stablinski (FRA)

1957 - Jesús Loroño (ESP)

1956 - Angelo Conterno (ITA)

1955 - Jean Dotto (FRA)

1954 - No se disputó

1953 - No se disputó

1952 - No se disputó

1951 - No se disputó

1950 - Emilio Rodríguez (ESP)

1949 - No se disputó

1948 - Bernardo Ruiz (ESP)

1947 - Edward Van Dyck (BEL)

1946 - Dalmacio Langarica (ESP)

1945 - Delio Rodríguez (ESP)

1944 - No se disputó

1943 - No se disputó

1942 - Julián Berrendero (ESP)

1941 - Julián Berrendero (ESP)

1940 - No se disputó

1939 - No se disputó

1938 - No se disputó

1937 - No se disputó

1936 - Gustaaf Deloor (BEL)

1935 - Gustaaf Deloor (BEL)

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