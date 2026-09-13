Así queda el palmarés de La Vuelta a España tras el triunfo de Enric Mas: todos los campeones y victorias de españoles

Enric Mas ha conquistado la 81ª edición de La Vuelta a España. El jefe de filas del Movistar Team certifica en Granada una victoria muy meritoria que comenzó a cimentar en el Alto de Aitana (etapa 9) y fue encarrilando en cada final en alto de la segunda y tercera semana de la prueba.

Con la conquista de La Vuelta, Mas entra en la privilegiada lista de vencedores de la gran ronda española tras una excelente carrera en la que ya fue 'el mejor del resto' antes del desafortunado abandono de Tadej Pogacar. Desde el 'adiós' del esloveno en la etapa 8, el ciclista balear y el Movistar Team fueron los líderes indiscutibles de la carrera.

En su octava participación en La Vuelta a España, tras haber logrado anteriormente cuatro podios finales, el ciclista de Artà finalmente ha conseguido la ansiada victoria tras un año muy complicado a raíz de la tromboflebitis que le apartó de las carreteras durante varios meses. Además, su victoria en Aitana fue la primera desde el 1 de octubre de 2022, en el Giro dell'Emilia.

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Alberto Contador era, hasta la fecha, el último español vencedor de la Vuelta (2014) / SPORT

Enric Mas se suma a un listado de campeones de muchos quilates, entre los que se encuentran Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Chris Froome o Nairo Quintana, además de algunos de los mejores ciclistas españoles de la historia como Alberto Contador, Miguel Induráin o Pedro 'Perico' Delgado. Precisamente Contador era, hasta el día de hoy, el último ciclista español en haber ganado La Vuelta, en 2014.

Jonas Vingegaard, en el podio improvisado final de Vuelta. / VISMA TEAM