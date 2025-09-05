Vuelta a España 2025
Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 13
Joao Almeida se proclamó ganador en una exhibición en el emblemático Angliru
Joao Almeida se adjudicó el triunfo de la etapa 13 de La Vuelta a España con salida en Cabezón de la Sal (Cantabria) y final en el mítico Angliru.
El portugués del UAE Emirates protagonizó un mano a mano final con el líder de la general, Jonas Vingegaard (Team Visma), que fue segundo y afianzó su posición como favorito a la victoria en Madrid. Tercero cruzó la meta Jay Hindley (Bora-Hansgrohe), con Sepp Kuss (Team Visma), cuarto.
Respecto al desempeño de los ciclistas españoles, Abel Balderstone Roumens (Caja Rural) se coloca como el mejor situado en la general, decimosexto a 15'21" del líder Vingegaard, mientras que, decimonoveno, a +18:03, le sigue su compañero en el Caja Rural, Jaume Guardeño.
¿Cómo está la clasificación de La Vuelta a España tras la etapa 13?
Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.
El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.
Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.
¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?
2024 - Primoz Roglic (ESL)
2023 - Sepp Kuss (EEUU)
2022 - Remco Evenepoel (BEL)
2021 - Primoz Roglic (ESL)
2020 - Primoz Roglic (ESL)
¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?
En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).
Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
