Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 8

Después de la vorágine en los Pirineos, con exhibición de Juan Ayuso en la etapa de Cerler, el pelotón de La Vuelta a España se tomó un día tranquilo camino de Zaragoza en una jornada que, tal y como se preveía, se acabó resolviendo en el esprint en las calles de la capital aragonesa. El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) fue el más rápido en línea de meta, imponiéndose en la 'volata' final al italiano Elia Viviani, logrando así un doblete de triunfos en la presente edición de la ronda española.

El noruego Torstein Traeen, corredor del Bahrain Victorious, continúa vistiendo de rojo tras la octava etapa de la competición, seguido por Jonas Vingegaard (+2.33) y Joao Almeida (+2.41), que ahora mismo cerrarían el podio en Madrid.

La carretera volverá a tomar pendiente tras una jornada de aparente tranquilidad. La novena etapa de La Vuelta finalizará en la estación de esquí aragonesa de Valdezcaray, un puerto de primera categoría y que debería servir para que los 'gallitos' de la general cogieran las responsabilidad.

¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 8?

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.