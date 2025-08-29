Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la victoria de Juan Ayuso en Cerler

Juan Ayuso se apunta la victoria en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025, mientras que mientras que Torstein Traeen se mantiene al frente de la clasificación general.

El español, del UAE TEAM, fue el primero en cruzar la meta en Cerler gracias a un ataque a 10 quilómetros del final. Marco Frigo, a +1:15, fue el siguiente en llegar.

El triunfo de Ayuso no comporta cambios en la clasificación general. Torstein Traeen sigue afincado en lo más alto de la clasificación general, seguido con un buen margen por Jonas Vingegaard (+2:33), mientras que Joao Almeida completa el podio provisional.

Respecto al desempeño de los españoles, Raúl García Pierna también ha tenido un gran día, terminando 3º (+1:21) lo que le permite subir hasta la 15ª posición de la clasificación general (+3:39). Marc Soler, decimosegundo a +3:04 de la cabeza, queda como ciclista nacional mejor situado, mientras que Mikel Landa ocupa la 22ª posición a +4:59.

¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 7?

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.