Así queda la clasificación de la Vuelta a España 2025 tras la victoria del UAE Team en la contrarreloj por equipos

El UAE Team se apunta la victoria en la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España 2025, pero su buen desempeño no impide que Jonas Vingegaard recupere el liderato de la clasificación general.

El equipo emiratí paró el cronómetro en 25.26,41 tras su paso por meta en Figueres, superando en 7 segundos al Team Visma y en 9 segundos al Lidl-Trek. El Groupama, que defendía el liderato de Gaudu, quedó noveno a 25 segundos de los ganadores.

Los resultados de la contrarreloj han agitado la clasificación general. Jonas Vingegaard le arrebata el maillot rojo a Gaudu, mientras que Juan Ayuso y Joao Almeida asaltan el podio provisional. Español y portugués, ambos del UAE Team, quedan a 8 segundos del danés.

Más allá de Juan Ayuso, el siguiente español mejor situado en la clasificación general es Marc Soler, del UAE, también a 8 segundos de la cabeza. Mikel Landa, por su parte, cae hasta la 21ª posición y queda a +00:56 del líder Vingegaard.

¿Cómo está la clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 5?

Cada día, tras cada una de las 21 etapas que conforman la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2025 con los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera 'Grande' del calendario ciclista.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

Las 21 etapas que dan forma a la presente edición de La Vuelta presentan perfiles de todo tipo, con cinco etapas llanas (una de ellas con final en alto), siete de media montaña, seis de montaña, una ondulada y dos contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

¿Quiénes son los últimos campeones de la Vuelta a España?

2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver gratis por TV La Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.