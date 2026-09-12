Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 21

Tobias Halland Johannessen se apunta la victoria en la etapa 21 de la Vuelta a España 2026, con inicio en Carrefour Granada y final en Granada, mientras que Enric Mas se mantiene al frente de la clasificación general y se convierte en el ganador de la carrera.

El corredor del Uno-X Mobility se impuso en Granada tras una jornada muy tranquila hasta las dos últimas vueltas en el circuito final por las calles céntricas de la ciudad nazarí. Los ataques se sucedieron continuamente y se produjeron diferentes cortes. En los últimos metros, el corredor noruego tomó la iniciativa y superó a Alessandro Romele (XAT) en el sprint final.

Lo acontecido en la última etapa no trae consigo cambios en el liderato de la carrera. Enric Mas mantuvo la ventaja de +2:15 frente a Primoz Roglic al frente de la general, mientras que Felix Gall es el encargado de cerrar el podio a +2:44. Richard Carapaz, que partía como uno de los firmes candidatos al rojo, finalizó cuarto a +6:54 antes de afrontar una etapa idónea para explotar sus virtudes.

Tampoco hay grandes cambios en el resto de clasificaciones. Van Aert se lleva el maillot de los puntos, Buitrago gana la montaña, así como Oscar Onley como mejor joven.

Mikel Landa fue el más fuerte en la subia a Collado del Alguacil / Javier Lizon

La clasificación de la etapa 21 de la Vuelta a España

Tobias Johannessen (Uno-X Mobility): 02:54:08 Alessandro Romele (XDS Astana Team): +0:00 Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech): +0:00 James Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike): +0:00 Bastien Tronchon (Groupama-FDJ United): +0:00 Pello Bilbao (Bahrain Victorious): +0:00 Finn Fisher-Black (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:00 Axel Laurance (Netcompany INEOS Cycling Team): +0:00 Pau Martí Soriano (NSN Cycling Team): +0:00 Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team): +0:00 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +0:00 Santiago Buitrago (Bahrain Victorious): +0:00 Thibau Nys (Lidl-Trek): +0:00 Jarno Widar (Lotto Intermarché): +0:00 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +0:00 Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step): +0:00 Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates XRG): +0:00 Clément Alleno (Burgos-Burpellet-BH): +0:00 Alessandro Covi (Team Jayco AlUla): +0:00 Iván Cobo Cayón (Equipo Kern Pharma): +0:00

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 21

Enric Mas (Movistar Team): 73:52:55 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:15 Félix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:44 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +6:54 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +8:45 Oscar Onley (Netcompany INEOS Cycling Team): +9:28 Jakob Omrzel (Bahrain Victorious): +10:38 Clément Berthet (Groupama-FDJ United): +11:41 Cristian Rodríguez (XDS Astana Team): +11:59 Harold Tejada (XDS Astana Team): +12:51

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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