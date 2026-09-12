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CICLISMO

Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 20

Consulta la clasificación de la Vuelta a España 2026 hoy tras la contrarreloj de la etapa 20: resultados, líder y tiempos de Enric Mas, Roglic, Gall, Carapaz y Van Aert

Enric Mas se mantiene como líder de La Vuelta tras la etapa 19

Enric Mas se mantiene como líder de La Vuelta tras la etapa 19 / EFE

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Manel Ibañez

Manel Ibañez

Barcelona

Mikel Landa se apunta la victoria en la etapa 20 de la Vuelta a España 2026, con inicio en La Calahorra y final en Collado del Alguacil, mientras que Enric Mas se mantiene al frente de la clasificación general antes de la última etapa en Granada y es el virtual ganador de la carrera.

El corredor del Soudal Quick-Step se impuso en Collado del Alguacil después de ir de menos a más a lo largo de la etapa, empezando en el segundo grupo de la fuga y lanzar un ataque en solitario hasta dar caza con el grupo cabecero. En la última ascensión de la jornada, fue el más fuerte y maró un ritmo fortísimo, logrando dejar a todos sus rivales uno detrás de otro.

Lo acontecido en la penúltima etapa no trae consigo cambios en el liderato de la carrera. Enric Mas amplió la ventaja hasta el +2:15 frente a Primoz Roglic al frente de la genera, mientras que Felix Gall es el encargado de cerrar el podio provisional a +2:44. Richard Carapaz, que partía como uno de los firmes candidatos al rojo, se mantiene cuarto a +6:54 antes de afrontar una etapa idónea para explotar sus virtudes.

Tampoco hay grandes cambios en el resto de clasificaciones, con Van Aert como líder destacado a los puntos, Buitrago mantiene su liderato en la montaña, así como Oscar Onley con el maillot de mejor joven.

Mikel Landa fue el más fuerte en la subia a Collado del Alguacil

Mikel Landa fue el más fuerte en la subia a Collado del Alguacil / Javier Lizon

La clasificación de la etapa 20 de la Vuelta a España

  1. Mikel Landa (Soudal Quick-Step): 4:58:01
  2. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +0:47
  3. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech): +1:27
  4. Pablo Miquel Delgado (Bahrain Victorious): +3:00
  5. Urko Berrade Fernandez (Equipo Kern Pharma): +4:12
  6. Jan Hirt (NSN Cycling Team): +4:18
  7. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike): +4:35
  8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +4:35
  9. Włodzimierz Calzoni (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team): +4:48
  10. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team): +4:53
  11. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates XRG): +5:26
  12. Jarno Widar (Lotto Intermarché): +6:35
  13. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +6:37
  14. Enric Mas (Movistar Team): +6:54
  15. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +7:32
  16. Mario Aparicio Muñoz (Burgos-Burpellet-BH): +8:22
  17. Iván Sosa (Equipo Kern Pharma): +8:31
  18. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +8:31
  19. Oscar Onley (Netcompany INEOS Cycling Team): +10:19
  20. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious): +10:26

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 20

  1. Enric Mas (Movistar Team): 70:56:58
  2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +2:15
  3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +2:44
  4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +6:54
  5. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +8:45
  6. Oscar Onley (Netcompany INEOS Cycling Team): +9:28
  7. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious): +10:38
  8. Clément Berthet (Groupama-FDJ United): +11:41
  9. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team): +11:59
  10. Harold Tejada (XDS Astana Team): +14:40

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

El recorrido de la Vuelta a España 2026

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN)

2024 - Primoz Roglic (ESL)

2023 - Sepp Kuss (EEUU)

2022 - Remco Evenepoel (BEL)

2021 - Primoz Roglic (ESL)

2020 - Primoz Roglic (ESL)

2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

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