Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2026 hoy tras la etapa 7

Andreas Leknessund se apunta la victoria en la séptima etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Vall d'Alba y final en Aramón Valdelinares, lo que le permite mantener el liderato de la clasificación general antes de enfrentarse a una nueva jornada de alta montaña que promete volver a tener incidencia en la general.

El corredor del Uno-X Mobility fue el primero en cruzar la meta después de imponerse a su compañero Tobias Halland Johannessen y Wout Van Aert, de quienes tomó ventaja en la ascensión a Aramón Valdelinares (9,8 km al 5,9%).

Pese al ataque del equipo Decathlon en la ascensión final para que Felix Gall suba posiciones en la general, no trae consigo cambios significativos. Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación, al igual que Enric Mas en el segundo cajón, que se mantiene a +3:50 del esloveno. Primoz Roglic es el encargado de completar el podio, aunque sigue perdiendo terreno y queda a +4:50 de la cabeza.

Leknessund, al ataque en Valdelinares / Javier Lizon

La clasificación de la etapa 7 de la Vuelta a España

Andreas Leknessund (Uno-X Mobility): 3:49:47 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +0:34 Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike): +0:47 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +0:58 Juan Felipe Rodriguez (EF Education - EasyPost): +1:13 Alexey Lutsenko (Equipo Kern Pharma): +1:16 Iván Ramiro Sosa (NSN Cycling Team): +1:44 Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +1:51 Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team): +1:53 Raúl García Pierna (Movistar Team): +2:14 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step): +2:43 Filippo Zana (Soudal Quick-Step): +2:55 Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team): m.t. Guillaume Martin (Groupama - FDJ United): +2:57 Finlay Pickering (Cofidis): +3:01 Sergio Samitier (Team Jayco AlUla): +3:24 Koen Bouwman (Team Jayco AlUla): +4:05 Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma): m.t. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): +4:23 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +4:29 Enric Mas (Movistar Team): +4:39 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +4:52 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): m.t. Oscar Onley (Netcompany INEOS): m.t. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): +5:16 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team): m.t. Harold Tejada (XDS Astana Team): +5:39 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +5:42 Richard Carapaz (XDS Astana Team): m.t. Cristián Rodríguez (EF Education - EasyPost): +5:45 Pablo Torres (UAE Team Emirates - XRG): m.t. Pello Bilbao (Bahrain - Victorious): +5:48

Así está la clasificación general de La Vuelta tras la etapa 7

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 19:32:37 Enric Mas (Movistar Team): +0:34 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:48 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): +0:54 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +1:11 Richard Carapaz (Netcompany INEOS): +1:12 Oscar Onley (EF Education - EasyPost): +1:18 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +1:43 Harold Tejada (XDS Astana Team): +2:06 Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team): +2:54 Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious): +3:17

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la ronda española, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La presente edición de la Vuelta a España contará con un recorrido de 3.275 kilómetros repartidos a lo largo de las tradicionales 21 etapas y en los que la montaña tendrá gran protagonismo. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 4 etapas llanas, 5 onduladas, 4 de media montaña, 6 de montaña y 2 contrarrelojes individuales.

El recorrido de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

Los últimos ganadores de la Vuelta a España

2025 - Jonas Vingegaard (DIN) 2024 - Primoz Roglic (ESL) 2023 - Sepp Kuss (EEUU) 2022 - Remco Evenepoel (BEL) 2021 - Primoz Roglic (ESL) 2020 - Primoz Roglic (ESL) 2019 - Primoz Roglic (ESL)

¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE. La emisión televisiva arrancará en Teledeporte y cambiará a La 2 o a La 1 para el tramo final de cada jornada.

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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