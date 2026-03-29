CICLISMO
Así queda la clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 tras el triunfo de Vingegaard
Consulta la clasificación final de la Volta a Catalunya 2026 con los tiempos de Vingegaard, Evenepoel, Gall y Landa
Btrady Gilmore se ha apuntado la victoria en la séptima y última etapa de esta Volta Ciclista a Catalunya 2026, con final en el mítico trazado de Montjuïc en Barcelona.
Jonas Vingegaardse hizo con la victoria general de la prueba catalana y demostró estar ya a tono para los grandes retos de su temporada. Su dominio fue implacable ante el bajón de Remco Evenepoel.
Junto al ciclista danés del Team Visma, el podio de la Volta de este año lo completan el francés Lenny Martínez y el alemán Florian Lipowitz.
Por lo que respecta a la actuación española, el mejor clasificado ha sido Mikel Landa en la 15ª posición final.
Clasificaciónd de etapa 7 y general de la Volta a Catalunya 2026
Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la ronda catalana, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.
¿Dónde ver la Volta a Catalunya gratis por TV y en directo?
En España, la presente edición de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.
Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda catalana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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