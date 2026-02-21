Así queda la clasificación general de la Volta Algarve 2026 tras la etapa 4

Paul Magnier se ha apuntado la victoria en la etapa 4 de la Volta ao Algarve con inicio en Albufeira y final en Lagos, mientras que Juan Ayuso se mantiene al frente de la clasificación general.

El francés, del Soudal, fue el más rápido en la masiva llegada al sprint, imponiendo su ley ante Jordi Meus (m.t.) y Oded Kogut (m.t.) para apuntarse su segunda victoria en la ronda portuguesa.

Respecto a la clasificación general, Juan Ayuso se mantiene en lo más alto a falta de una jornada para el final. El flamante fichaje del Lidl-Trek aventaja en 7 segundos al prometedor Paul Seixas y en 44 segundos a su excompañero Joao Almeida, que completa el podio provisional.

Arensman, Onley y Lipowitz, los otros grandes nombres de la presente edición, se mantienen dentro del top-10, ocupando la quinta, la séptima y la octava posición respectivamente.

La clasificación de la Volta ao Algarve tras la etapa 4

Tras cada una de las cinco etapas que conforman la presente edición de la ronda lusa, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Volta ao Algarve 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la Volta ao Algarve por TV y online?

En España, la Volta ao Algarve podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda lusa. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

