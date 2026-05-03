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CICLISMO

Así queda la clasificación general del Tour de Romandía 2026 tras la etapa 5

Consulta la clasificación del Tour de Romandía 2026 hoy tras la última etapa: resultados, líder y tiempos de Pogacar, Lipowitz y Carlos Rodríguez

Pogacar, ganador del Tour de Romandía 2026

Pogacar, ganador del Tour de Romandía 2026 / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Tadej Pogacar se ha apuntado la victoria en la quinta y última etapa del Tour de Romandía 2026, con inicio en Lucens y final en Leysin, lo que le permite terminar su andadura en la ronda suiza en lo más alto de la clasificación general.

El esloveno, del UAE Team, fue el primero en coronar el colosal Leysin tras lanzar un ataque demoledor que ninguno de los aspirantes a la victoria pudieron seguir.

La victoria de Pogacar en la etapa reina, cuarta en la presente edición del Tour de Romandía, le permite conquistar una de las pocas carreras por etapas del World Tour que todavía no figuraban en su imponente palmarés.

La clasificación del Tour de Romandía 2026 tras la etapa 5

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Tras cada una de las seis etapas que conforman la presente edición de la ronda suiza, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Romandía 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?

En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las seis etapas que dan forma a la ronda suiza con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

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