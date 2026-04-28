Así queda la clasificación general del Tour de Romandía 2026 tras la contrarreloj de la etapa 1

Dorian Godon se ha apuntado la victoria en la contrarreloj inaugural del Tour de Romandía 2026, con inicio y final en Villars-Sur-Glane, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general.

El francés, del INEOS Grenadiers, paró el crono en 3:35,12, aventajando en +0:06 segundos tanto a Ivo Oliveira como a Jakob Soderqvist.

Tadej Pogacar, el gran favorito a conquistar el Tour de Romandía, marcó un tiempo de 3:42,29, lo que le llevó a ocupar la sexta posición de la clasificación. El jefe de filas comienza su andadura en carreteras suizas con 7 segundos de desventaja respecto al actual líder, aunque el perfil de la próxima etapa se antoja propicio para que aseste el primer 'hachazo'.

Respecto al papel de los ciclistas españoles, Carlos Rodríguez figura como el mejor posicionado en la clasificación general. El del INEOS se sitúa en la 24ª posición a +17 segundos del líder Godon.

La clasificación del Tour de Romandía 2026 tras la etapa 1

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Tras cada una de las seis etapas que conforman la presente edición de la ronda suiza, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Romandía 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?

En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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