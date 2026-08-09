Así queda la clasificación general del Tour de Francia Femenino hoy tras la etapa 9

Demi Vollering se ha apuntado la victoria en la novena y última etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Nice y final en Nice. La ciclista neerlandesa se impuso tras lanzar un ataque imperial a falta de 20 kilómetros para lograr la victoria final en la clasificación general y proclamarse flamante campeona del Tour de Francia.

La ciclista de FDJ United - SUEZ llegaba a la última etapa con solo 8 segundos de ventaja sobre la polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney después de arrebatarle el maillot amarillo este sábado. Se avecinaba un final de infarto entre ambas ciclistas, aunque todo terminó cuando Vollering lanzó un ataque legendario en los kilómetros finales que la polaca no pudo contrarrestar.

Demi empezó a volar rumbo a la meta y su rival por el maillot amarillo, que necesitaba remontar los 8 segundos de desventaja con Vollering, no pudo seguir el ritmo de su rival. Vollering se llevó con contundencia la novena y última etapa del Tour de Francia Femenino y con su victoria se corona como campeona de la clasificación general por segunda vez tras su triunfo en 2023.

En clave española, Paula Blasi terminó segunda en la novena etapa y escala hasta la sexta posición de la general. Enorme Tour de Francia de la catalana, que se ha visto sacrificada en muchas ocasiones para favorecer a Elisa Longo Borghini, también de su equipo.

Así está la clasificación general del Tour de Francia Femenino 2026

Demi Vollering (FDJ United-SUEZ): 30:54:51 Katarzyna Niewiadoma-Phinney (CANYON//SRAM): +1:18 Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD): +4:29 Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM): +5:10 Paula Blasi Cairol (UAE Team L’IMAD): +6:13 Cédrine Kerbaol (EF Education - Oatly): +6:41 Dominika Włodarczyk (UAE Team L’IMAD): +7:53 Isabella Holmgren (Lidl - Trek): +9:12 Kim Le Court Pienaar (AG Insurance - Soudal Team): +14:04 Niamh Fisher-Black (Lidl - Trek): +15:14

Tras la disputa de cada una de las 9 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia Femenino 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

Con inicio en Lausana (Suiza) y final en Niza, la 5.ª edición del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 1.175 kilómetros y 18.795 (el récord de la carrera) repartidos a lo largo de nueve etapas. Estas presentan perfiles de todo tipo, destacando la contrarreloj individual de la cuarta jornada, la ascensión al Mont Ventoux y el quádruple paso por el Col d'Eze en la jornada final.

El recorrido del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

El palmarés del Tour de Francia Femenino

2025 - Pauline Ferrand-Prévot (FRA) 2024 - Katarzyna Niewiadoma (POL) 2023 - Demi Vollering (NED) 2022 - Annemiek van Vleuten (NED)

¿Dónde ver el Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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