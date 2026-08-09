Así queda la clasificación general del Tour de Francia Femenino hoy tras la etapa 8

Demi Vollering se ha apuntado la victoria en la octava etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en Sisteron y final en Nice. La ciclista neerlandesa lanzó un ataque inapelable en la penúltima jornada para lograr la victoria y asaltar la primer posición, que se disputará con Marlen Reusser y Katarzyna Niewiadoma-Phinney este domingo en un auténtico final de infarto.

La de FDJ United ha sido la gran protagonista del día en el Tour de Francia. La ciclista realizó unos últimos kilómetros memorables para adjudicarse el maillot amarillo, que defenderá con apenas 8 segundos de ventaja en la novena y última etapa con la polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney.

Se queda como tercera Marlen Reusser, que parece haber dicho prácticamente adiós a sus opciones tras una octava etapa no tan brillante como las anteriores. Se queda a 1' 12'' de Demi Vollering, líder del Tour de Francia. La española mejor clasificada volvió a ser Paula Blasi, que se queda séptima en la general a 5:05 de la neerlandesa Demi Vollering y sigue a un nivel increíble en este Tour de Francia.

Así está la clasificación general del Tour de Francia Femenino 2026

Demi Vollering (FDJ United-SUEZ): 28:10:18 Katarzyna Niewiadoma-Phinney (CANYON//SRAM): +0:08 Marlen Reusser (Movistar Team): +1:12 Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD): +3:05 Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM): +3:54 Cédrine Kerbaol (EF Education - Oatly): +4:34 Paula Blasi Cairol (UAE Team L’IMAD): +5:05 Dominika Włodarczyk (UAE Team L’IMAD): +5:46 Kim Le Court Pienaar (AG Insurance - Soudal Team): +6:50

Tras la disputa de cada una de las 9 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia Femenino 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

Con inicio en Lausana (Suiza) y final en Niza, la 5.ª edición del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 1.175 kilómetros y 18.795 (el récord de la carrera) repartidos a lo largo de nueve etapas. Estas presentan perfiles de todo tipo, destacando la contrarreloj individual de la cuarta jornada, la ascensión al Mont Ventoux y el quádruple paso por el Col d'Eze en la jornada final.

El recorrido del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

El palmarés del Tour de Francia Femenino

2025 - Pauline Ferrand-Prévot (FRA) 2024 - Katarzyna Niewiadoma (POL) 2023 - Demi Vollering (NED) 2022 - Annemiek van Vleuten (NED)

¿Dónde ver el Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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