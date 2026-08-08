CICLISMO
Así queda la clasificación general del Tour de Francia Femenino hoy tras la etapa 7
Consulta la clasificación del Tour de Francia Femenino 2026 hoy tras la séptima etapa: resultados, líder y tiempos de Paula Blasi, Kasia Niewiadoma, Vollering y Marlen Reusser
Kasia Niewiadoma se ha apuntado una legendaria victoria en la séptima etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en La Voulte-sur-Rhône y final en Mont Ventoux. La ciclista polaca lanzó un ataque memorable en la etapa reina para asaltar el maillot amarillo a falta de dos jornadas, una primera posición que se disputará de manera totalmente inesperada con Marlen Reusser y Demi Vollering.
La de Canyon/SRAM ha sido la gran protagonista del día en el Tour de Francia. Ganadora en 2024, nadie podía esperar que la polaca estuviese en la pelea por el maillot a estas alturas, pero una soberbia etapa 7 en pleno ascenso en el Mont Ventoux le permitió asaltar la primera posición y deberá defenderla en las dos últimas etapas del Tour.
Se queda como tercera , por ahora, Marlen Reusser, hasta ahora maillot amarillo; Demi Vollering, la segunda en discordia, también se queda a nada de la líder tras una remontada final. Son 39 segundos los que hay ahora mismo entre la primera clasificada y la tercera, algo que hace prever un final apoteósico del Tour de Francia Femenino.
La española mejor clasificada volvió a ser Paula Blasi, sacrificada durante la etapa de este viernes. Se queda séptima en la general a 4:32 de la polaca Niewiadoma y sigue a un nivel increíble en este Tour de Francia.
Así está la clasificación general del Tour de Francia Femenino 2026
- Katarzyna Niewiadoma-Phinney (CANYON//SRAM): 24:07:34
- Demi Vollering (FDJ United-SUEZ): +0:15
- Marlen Reusser (Movistar Team): +0:39
- Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD): +2:59
- Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM): +3:21
- Cédrine Kerbaol (EF Education - Oatly): +4:01
- Paula Blasi Cairol (UAE Team L’IMAD): +4:32
- Dominika Włodarczyk (UAE Team L’IMAD): +5:13
- Isabella Holmgren (Lidl - Trek): +6:09
- Kim Le Court Pienaar (AG Insurance - Soudal Team): +6:17
Tras la disputa de cada una de las 9 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia Femenino 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.
Con inicio en Lausana (Suiza) y final en Niza, la 5.ª edición del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 1.175 kilómetros y 18.795 (el récord de la carrera) repartidos a lo largo de nueve etapas. Estas presentan perfiles de todo tipo, destacando la contrarreloj individual de la cuarta jornada, la ascensión al Mont Ventoux y el quádruple paso por el Col d'Eze en la jornada final.
El palmarés del Tour de Francia Femenino
2025 - Pauline Ferrand-Prévot (FRA)
2024 - Katarzyna Niewiadoma (POL)
2023 - Demi Vollering (NED)
2022 - Annemiek van Vleuten (NED)
¿Dónde ver el Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la presente edición del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.
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