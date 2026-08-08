Así queda la clasificación general del Tour de Francia Femenino hoy tras la etapa 7

Kasia Niewiadoma se ha apuntado una legendaria victoria en la séptima etapa del Tour de Francia Femenino 2026, con inicio en La Voulte-sur-Rhône y final en Mont Ventoux. La ciclista polaca lanzó un ataque memorable en la etapa reina para asaltar el maillot amarillo a falta de dos jornadas, una primera posición que se disputará de manera totalmente inesperada con Marlen Reusser y Demi Vollering.

La de Canyon/SRAM ha sido la gran protagonista del día en el Tour de Francia. Ganadora en 2024, nadie podía esperar que la polaca estuviese en la pelea por el maillot a estas alturas, pero una soberbia etapa 7 en pleno ascenso en el Mont Ventoux le permitió asaltar la primera posición y deberá defenderla en las dos últimas etapas del Tour.

Reusser, hasta ahora líder del Tour / ASO / GAETAN FLAMME

Se queda como tercera , por ahora, Marlen Reusser, hasta ahora maillot amarillo; Demi Vollering, la segunda en discordia, también se queda a nada de la líder tras una remontada final. Son 39 segundos los que hay ahora mismo entre la primera clasificada y la tercera, algo que hace prever un final apoteósico del Tour de Francia Femenino.

La española mejor clasificada volvió a ser Paula Blasi, sacrificada durante la etapa de este viernes. Se queda séptima en la general a 4:32 de la polaca Niewiadoma y sigue a un nivel increíble en este Tour de Francia.

Así está la clasificación general del Tour de Francia Femenino 2026

Katarzyna Niewiadoma-Phinney (CANYON//SRAM): 24:07:34 Demi Vollering (FDJ United-SUEZ): +0:15 Marlen Reusser (Movistar Team): +0:39 Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD): +2:59 Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM): +3:21 Cédrine Kerbaol (EF Education - Oatly): +4:01 Paula Blasi Cairol (UAE Team L’IMAD): +4:32 Dominika Włodarczyk (UAE Team L’IMAD): +5:13 Isabella Holmgren (Lidl - Trek): +6:09 Kim Le Court Pienaar (AG Insurance - Soudal Team): +6:17

Tras la disputa de cada una de las 9 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia Femenino 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

Con inicio en Lausana (Suiza) y final en Niza, la 5.ª edición del Tour de Francia Femenino abarca un recorrido de 1.175 kilómetros y 18.795 (el récord de la carrera) repartidos a lo largo de nueve etapas. Estas presentan perfiles de todo tipo, destacando la contrarreloj individual de la cuarta jornada, la ascensión al Mont Ventoux y el quádruple paso por el Col d'Eze en la jornada final.

El recorrido del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

El palmarés del Tour de Francia Femenino

2025 - Pauline Ferrand-Prévot (FRA) 2024 - Katarzyna Niewiadoma (POL) 2023 - Demi Vollering (NED) 2022 - Annemiek van Vleuten (NED)

¿Dónde ver el Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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