Así queda la clasificación general del Tour de Francia 2026 hoy tras la etapa 14

Tadej Pogacar se ha apuntado la victoria en la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2026, con inicio en Mulhouse y final en Le Markstein, una victoria que que le permite ampliar su ventaja al frente de la general antes de afrontar una nueva etapa que apunta a tener gran incidencia en la carrera.

Tadej Pogačar volvió a imponer su ley en la etapa 14 del Tour de Francia. El esloveno abrió hueco frente a sus principales rivales y cruzó primero la línea de meta para ampliar su ventaja al frente de la clasificación general.

En lo que a la general respecta, Tadej Pogacar mantiene su primera posición y amplía distancia con sus perseguidores.

La clasificación de la etapa 14 del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 4:00:07 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +0:38 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +0:38 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +0:44 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:48 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +0:50 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:50 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +1:18 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +1:40 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +1:40

Así está la clasificación general del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG): 0:00 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike): +4:30 Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe): +5:04 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +5:19 Juan Ayuso (Lidl - Trek): +5:22 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe): +5:44 Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG): +5:50 Mattias Skjelmose (Lidl - Trek): +7:35 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +7:59 Lenny Martinez (Bahrain - Victorious): +8:25 Egan Bernal (Netcompany INEOS): +15:55 Jordan Jegat (TotalEnergies): +16:03 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step): +16:23 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility): +16:40 Richard Carapaz (EF Education - EasyPost): +19:11 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): +19:15 Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team): +19:16 Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG): +22:06 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike): +24:32 Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG): +35:48 Sean Quinn (EF Education - EasyPost): +41:47 Tiesj Benoot (Decathlon CMA CGM Team): +46:32 Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team): +52:29 Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe): +1:02:49 Carlos Verona (Lidl - Trek): +1:04:37 Pablo Castrillo (Movistar Team): +1:06:12 Thymen Arensman (Netcompany INEOS): +1:11:31 Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché): +1:12:04 Derek Gee-West (Lidl - Trek): +1:13:07 Quinn Simmons (Lidl - Trek): +1:21:08

Tras la disputa de cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Grande Boucle', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Tour de Francia 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificadas.

La presente edición del Tour de Francia contará con un recorrido total de 3.333 kilómetros y 54.450 metros de desnivel positivo repartidos en las tradicionales 21 etapas. Estas contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 7 etapas llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarrelojes, una por equipos y otra individual.

Los últimos ganadores del Tour de Francia

2025 - Tadej Pogacar (ESL) 2024 - Tadej Pogacar (ESL) 2023 - Jonas Vingegaard (DIN) 2022 - Jonas Vingegaard (DIN) 2021 - Tadej Pogacar (ESL) 2020 - Tadej Pogacar (ESL) 2019 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.