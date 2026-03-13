Así queda la clasificación general de la París-Niza 2026 tras la victoria Tejada en la sexta etapa

Harold Tejada ganó la sexta etapa de la París-Niza 2026 con inicio en Barbentane y final en Apt. Jonas Vingegaard se mantiene en lo más alto de la general con una nueva gran actuación del danés.

El colombiano, del XDS Astana Team, consiguió ser el más rápido en la sexta etapa y se llevó su primera victoria en una carrera del World Tour. Le sacó 0:06 al francés Dorian Godon y 0:06 a Lewis Askey.

En la clasificación general, Vingegaard le saca 3:22 Daniel Martínez y 5:50 a Georg Steinhauser. Respecto al desempeño de los españoles, el mejor situado es Marc Soler. El catalán, del UAE Team, asciende hasta la sexta posición a +08:15, mientras que Ion Izagirre, del Cofidis, es séptimo a +09:02.

Clasificación de etapa y general de la París-Niza 2026

Tras cada una de las ocho etapas que conforman la presente edición, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la París-Niza con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la París-Niza gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de los diferentes canales de TVE (La 2 o Teledeporte) y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la París-Niza con el mejor resumen de cada jornada y las clasificaciones actualizadas.