Así queda la clasificación general de la París-Niza 2026 tras la victoria Vingegaard en la quinta etapa

Jonas Vingegaard ganó la quinta etapa de la París-Niza 2026 con inicio en Cormoranche-sur-Saône y final en Colombier-le-Vieux, lo que le permite situarse en lo más alto de la clasificación general.

El danés, del Team Visma, dio una auténtica exhibición en la 'Carrera del Sol' y ya es el máximo candidato al triunfo final. Le sacó 2:02 al francés Valentin Paret-Peintre y 2:20 a Harold Tejada, mientras que el español Ion Izagirre acabó en quinta posición con el mismo tiempo.

En la clasificación general, Vingegaard le saca 3:22 Daniel Martínez y 5:50 a Georg Steinhauser. Respecto al desempeño de los españoles, el mejor situado es Marc Soler. El catalán, del UAE Team, asciende hasta la sexta posición a +08:15, mientras que Ion Izagirre, del Cofidis, es séptimo a +09:02.

Clasificación de etapa y general de la París-Niza 2026

Tras cada una de las ocho etapas que conforman la presente edición, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la París-Niza con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

¿Dónde ver la París-Niza gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de los diferentes canales de TVE (La 2 o Teledeporte) y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la París-Niza con el mejor resumen de cada jornada y las clasificaciones actualizadas.