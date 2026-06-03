Así queda la clasificación general del Giro de Italia Femenino 2026 tras la etapa 5

Demi Vollering se ha apuntado la victoria en la etapa 5 del Giro de Italia Femenino 2026, con inicio en Longarone y final en Sante Stefano di Cadore, aunque la 'maglia rosa' sigue siendo propiedad de Anna van der Breggen tras un final ajustado con cuatro escapadas.

La neerlandesa, del FDJ United - SUEZ, fue la más rápida en un final ajustado decidido al sprint. El segundo mejor tiempo del día lo marcó Anna van der Breggen, mientras que Antonia Niedermaien finalizó la etapa 5 completando el tercer escalón del podio.

A pesar de la victoria de la neerlandesa, es Anna van der Breggen quien sigue al frente de la general. La también neerlandesa arrebató el liderato a una Elisa Balsamo durante la etapa 4 y sigue al frente un día más, aunque las posiciones delanteras de la general siguen estando realmente ajustadas entre las ciclistas favoritas.

La clasificación del Giro de Italia Femenino 2026 tras la etapa 5

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Tras cada una de las 9 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia Femenino 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia Femenino 2026 contará con un recorrido de 1.153,7 kilómetros y 12.500 metros de desnivel que tendrá su colofón final en Saluzzo. Las nueve etapas que componen la presente edición de la 'Corsa Rosa' presentan perfiles de todo tipo, con la primera ascensión de la historia al Colle de la Finestre como principal foco de interés.

El recorrido del Giro de Italia Femenino 2026 / Giro d'Italia

Las últimas ganadoras del Giro de Italia Femenino

2025 - Elisa Longo Borghini (ITA) 2024 - Elisa Longo Borghini (ITA) 2023 - Annemiek van Vleuten (NED) 2022 - Annemiek van Vleuten (NED) 2021 - Anna van der Breggen (NED) 2020 - Anna van der Breggen (NED)

¿Dónde ver el Giro de Italia Femenino 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Giro de Italia Femenino se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas del calendario ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las nueve etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.