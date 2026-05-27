Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 17

Michael Valgren se ha apuntado la victoria en la etapa 17 del Giro de Italia 2026, con inicio en Cassano d'Adda y final en Andalo. El danés, de Uno-X Mobility, cazó a los escapados en los últimos kilómetros y se llevó una victoria de etapa luchada en los metros finales.

Hasta seis ciclistas llegaron a los compases finales de etapa igualados, algo que hacía preveer un final por todo lo alto al sprint. Sin embargo, Michael Valgren lanzó el ataque a falta de un kilómetro y no tuvo contestación por parte de los rivales, que aceptaron la superioridad del danés en los metros finales.

A pesar de la victoria de etapa de Michael Valgren, es Jonas Vingegaard quien sigue al frente de la general tras la sublime etapa 16 conquistada este miércoles. Igor Arrieta fue el español más rápido en el día de hoy, tras terminar sexto y formar parte del grupo de los escapados en los últimos kilómetros.

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 17

La clasificación provisional de la etapa 17 / Twitter

Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.