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CICLISMO

Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 15

Consulta la clasificación del Giro de Italia 2026 hoy tras la etapa 15: resultados, líder y tiempos de Vingegaard, Enric Mas y Gall

El noruego Fredrik Dversnes de Uno-X Mobility, en una foto de archivo

El noruego Fredrik Dversnes de Uno-X Mobility, en una foto de archivo / ROBERTO BETTINI / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Fredrik Dversnes se ha apuntado la victoria en la etapa 15 del Giro de Italia 2026, con inicio en Voghera y final en Milan, tras un final apretadísimo al sprint que se decidió por milímetros.

El ciclista noruego de Uno-X Mobility ha sido cruzar la meta gracias a que el pelotón no fuese capaz de neutralizar la fuga. En los metros finales, Dversnes se ha impuesto gracias a su punta de velocidad, que le permite ser campeón de la etapa 15 del Giro de Italia.

A pesar de la victoria de Dversnes, Jonas Vingegaard se mantiene en lo más alto de la clasificación general tras asaltar la primera posición durante la etapa 14.

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 15

La clasificación de la Etapa 15 del Giro de Italia

La clasificación de la Etapa 15 del Giro de Italia / Giro Italia

Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas7 de media montaña5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

  • 2025 - Simon Yates (GBR)
  • 2024 - Tadej Pogacar (ESL)
  • 2023 - Primoz Roglic (ESL)
  • 2022 - Jai Hindley (AUS)
  • 2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

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