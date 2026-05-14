Así queda la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 6

Davide Ballerini se ha apuntado la victoria en la sexta etapa del Giro de Italia 2026, con inicio en Paestum y final en Nápoles, mientras que Alfonso Eulálio se mantiene en lo más alto de la clasificación general.

El italiano, del XDS Astana Team, fue el primero en cruzar la meta después de imponerse al belga Jasper Stuyven en un final al sprint accidentado. Paul Magnier, el francés de Soudal Quick-Step, terminó tercero.

En la general, Alonfos Eulálio se mantiene primero en la general, seguido del español Igor Arrieta a 2:51 del portugués. En la etapa 6, el español mejor clasificado fue David González en la 12ª posición, mientras que el propio Igor Arrieta se quedó en el puesto 31ª para mantenerse en la segunda posición de la general.

La clasificación del Giro de Italia 2026 tras la etapa 5

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Tras cada una de las 21 etapas que conforman la presente edición de la 'Corsa Rosa', puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones del Giro de Italia 2026 con los resultados de las principales aspirantes a la victoria, además de las españolas mejor clasificadas.

La presente edición del Giro de Italia, cuya 'Grande Partenza' tendrá lugar en Nessebar (Bulgaria) y finalizará en Roma, cuenta con un recorrido de 3.459 kilómetros y más de 49.000 metros de desnivel acumulado repartidos en las tradicionales 21 etapas que llevarán al pelotón a través de 14 regiones, destacando los Abruzos, los Alpes y los Dolomitas.

El recorrido del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Las 21 etapas que dan forma al Giro de Italia 2026 contarán con perfiles de todo tipo, incluyendo 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y 1 única contrarreloj. Además, el calendario tiene previstas dos jornadas de descanso, una de ellas nada más empezar para realizar el traslado de Bulgaria a Italia.

Los últimos ganadores del Giro de Italia

2025 - Simon Yates (GBR)

2024 - Tadej Pogacar (ESL)

2023 - Primoz Roglic (ESL)

2022 - Jai Hindley (AUS)

2021 - Egan Bernal (COL)

¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Giro de Italia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.