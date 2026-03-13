Así queda la clasificación de etapa y general de la Tirreno-Adriático 2026 con la victoria de Valgren

Michael Valgren es el ganador de la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026 con inicio en Marotta-Mondolfo y final en Mombaroccio, mientras que Isaac del Toro es el nuevo líder de la clasificación general.

El danés, del equipo EF Education - Easy Post, cruzó la meta en solitaro tras 4:43:33. Acabó por delante de Issac del Toro y de Matteo Jorgenson.

En la clasificación general, tras Isaac del Toro se encuentran Giulio Pellizari y Matteo Jorgenson

Respecto a los españoles, Javier Romo sube a la 12ª posición de la general a 0:45 de Isaac del Toro. Pello Bilbao y Iván García Cortina son el segundo y el tercer mejor español.

Clasificación de etapa y general de la Tirreno-Adriático 2026

Tras cada una de las siete etapas que conforman la presente edición de la carrera de los dos mares, puedes consultar en SPORT todas las clasificaciones de la Tirreno-Adriático 2026 con los resultados de los principales aspirantes a la victoria, además de los españoles mejor clasificados.

La Tirreno Adriático afronta su tramo final / EFE

¿Dónde ver la Tirreno-Adriático por TV y online?

En España, la presente edición de la Tirreno-Adriático se podrá seguir por televisión a través de Eurosport, plataforma que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda italiana.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Tirreno-Adriático con el mejor resumen de cada jornada y las clasificaciones actualizadas.