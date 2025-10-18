Puyol, anfitrión de Pogacar en Andorra

Carles Puyol no quiso perder la oportunidad de conocer a uno de los deportistas más importantes del momento: Tadej Pogacar. El esloveno, que se encuentra en Andorra para correr la Andorra Cycling Masters, posó junto al ex futbolista del Barça con una camiseta del club catalán, que tenía grabado su apellido y el número uno.

"¡Encantado de conocerte! Eres realmente impresionante en la bici. ¡Me encantó la charla, espero verte pronto de nuevo!", publicó en redes sociales Carles Puyol, junto a la fotografía con Pogacar. Como residente en Andorra, y como no podrá acudir a la carrera de este domingo, el ex futbolista no quiso perder la oportunidad de conocer al mejor ciclista del planeta.

El esloveno será el gran atractivo de la carrera que se disputará este domingo 19 de octubre a partir de las 9:00 horas. El cartel es inmejorable: además de Pogacar, también están presentes Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Isaac del Toro. A pesar de no pertencer al calendario de la UCI, la Andorra Cycling Masters llega con un formato innovador, en el que los ciclistas dependen solo de ellos mismos. Nada de equipos.

Además, la prueba servirá para grabar un 'docushow' que se ofrecerá a través de las plataformas y que realizará 'Wakai', productora de otros documentales deportivos como 'FC Barcelona, era I y II', 'Real Madrid, cómo no te voy a querer', y otros personalizados como los de Diego Pablo Simeone o Thibaut Courtois.

Esta será la primera incursión de la productora en el ciclismo. Una gran noticia para un deporte que busca una mayor visibilidad. Y para ellos cuenta con los mejores deportistas. La empresa de marketing IPG y Andorra Turisme completan el cupo de patrocinadores de la competición ciclista.