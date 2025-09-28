En directo
Ciclismo
Prueba en ruta masculina de los Mundiales de ciclismo, en directo, hoy: resultados de Pogacar, Ayuso, Evenepoel...
Sigue en directo la prueba en ruta masculina de los Mundiales de Ciclismo que se disputan en Kigali (Ruanda)
Sergi Bescós I Lázaro
El esloveno Radej Pogacar defiende el título conquistado en 2024 con una exhibición en Zúrich.
146km a meta
Parece que el segundo pelotón sube el ritmo y recorta distancias. Bélgica tiene mucho que ver con esta recuperación. A 2 minutos de la cabeza de carrera.
8 vueltas para el final
Veremos cuál es la estrategia de España con Raúl en cabeza de carrera. Está claro que es positivo para España tener alguien ahí en cabeza por si se decide la carrera pero también debemos estar atentos a un posible ataque de Juan Ayuso.
150km a meta
Toda España pendiente de Raúl García Pierna que sigue en cabeza de carrera.
156km a meta
El segundo pelotón rueda a 2:40. Destacar a Evenepoel que ha tenido que parar a orinar y su equipo ha bajado el ritmo para esperarlo.
159km a meta
Seguimos con el grupo de 6 ciclistas a falta de 10 vueltas para el final. Julien Bernard, Anders Foldager, Ivo Oliveira, Menno Huirisng, Marius Mayrhofer y Raúl García Pierna, único representante español en la fuga.
¡Así posaba el equipo español antes del inicio de la carrera!
Sorprendente imagen de Pogacar
A 170km a meta hemos visto una de las imágenes más curiosas del momento. El esloveno Pogacar tuvo que parar un momento para orinar y se reincorporó en la cola del pelotón. Le cosotó un poco volver al primer peletón pero ya lo tenemos entre los líderes.
Malas noticias para el equipo español
A 212km para meta, Marc Soler ha sufrido una caída bastante seria y ha tenido que abandonar la carrera. Baja importante para el equipo español.
10 vueltas para el final. 175km a meta
El segundo pelotón ha aumentado su ritmo en general y rueda a 2:32 del primer pelotón.
10 vueltas para el final. 175km a meta
Esta es la situación de carrera a falta de unos 170km para el final de la carrera. En el pelotón 1, en cabeza de carrera, encontramos a 6 ciclistas. Julien Bernard, Anders Foldager, Ivo Oliveira, Menno Huising, Marius Mayrhofer y el español Raúl García Pierna.
