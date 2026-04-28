Prólogo del Tour de Romandía 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver la contrarreloj hoy por TV y en directo con Pogacar

El Tour de Romandía 2026, una de las grandes carreras por etapas del calendario ciclista, tendrá su pistoletazo de salida hoy martes 28 de abril con la disputa del prólogo. A lo largo de la próxima semana, algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en carreteras suizas con el objetivo de tomar el relevo de Joao Almeida en el palmarés de la competición.

Con inicio y final en Villars-sur-Glane, el prólogo del Tour de Romandía 2026 abarcará un recorrido de 3,2 kilómetros y se desarrollará bajo del formato de contrarreloj individual. Como viene siendo habitual, la ronda suiza quedará inaugurada con una 'crono' que no apunta a marcar grandes diferencias en el desenlace de la general, aunque servirá para encumbrar al primer líder de la competición.

El Tour de Romandía 2026 volverá a reunir a algunas de las grandes figuras del pelotón, destacando por encima del resto a un Tadej Pogacar que se estrena en la prueba. El jefe de filas del UAE Team parte como máximo favorito a conquistar una de las pocas carreras por etapas que todavía no figura en su palmarés, aunque el tandem de Red Bull formado por Lipowitz y Roglic, además de otros grandes nombres como Oscar Onley o Lenny Martínez, apuntan a ponerle en apuros.

Tadej Pogacar, en el podio tras ganar la Lieja / EFE

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver el prólogo del Tour de Romandía 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil del prólogo del Tour de Romandía 2026?

El perfil del prólogo del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

¿A qué hora empieza el prólogo del Tour de Romandía 2026?

Hora de salida: 15:30 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:30 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?

En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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