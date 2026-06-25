Programa del Campeonato de España de Ciclismo 2026 hoy: horarios, pruebas y dónde ver gratis por TV y en directo

El Campeonato de España de Ciclismo se prepara para conocer a los nuevos campeones de sus respectivas categorías. Desde este jueves 25 de junio hasta próximo domingo 28, algunos de los grandes nombres del ciclismo nacional se dan cita en Sabiñánigo, Huesca, con el objetivo de erigirse como ganadores.

A lo largo de los cuatro días de competición se celebrarán las diferentes contrarrelojes y pruebas en línea de las categorías junior y élite masculinas y femeninas. Las primeras se disputarán bajo un mismo trazado de 18,6 kilómetros y 200 metros de desnivel en categoría femenina y de 30,8 kilómetros y 370 metros de desnivel en categoría masculina, mientras que las segundas tendrán como epicentro un circuito de 26,5 kilómetros y 445 metros de desnivel que deberá ser superado en diversas ocasiones y en el que destaca la ascensión a Latas (3,3 km al 4,8%).

La presente edición del Campeonato de España de Ciclismo volverá a contar con un elenco de participantes excepcional. Paula Blasi, campeona de la Vuelta a España y la Volta a Catalunya, será el gran reclamo en las dos pruebas élite de la categoría femenina, con Mireia Benito, Sara Martín o Paula Ostiz como grandes rivales en la 'crono' y la vigente campeona Sara Martín en la prueba en línea.

Paula Blasi, en el inicio de la Volta / EFE

En categoría masculina las bajas son más sensibles, pues Ayuso, Enric Mas, Marc Soler y Carlos Rodríguez no estarán presentes. Tampoco el vigente campeón nacional Iván Romeo, que este mismo miércoles anunció su ausencia tanto de los Campeonatos de España como del Tour de Francia por culpa de un proceso gripal. A pesar de estas sonadas ausencias, nombres como David de la Cruz, Castrillo o García Pierna en la contrarreloj y Aramburu, Izaguirre o Arrieta en caretera prometen animar sus respectivas pruebas.

Arrieta celebra su victoria en una etapa del Giro de Italia 2026 / girodeitalia

El programa del Campeonato de España de Ciclismo 2026

Jueves 25 de junio 09:30 horas (CEST) - Contrarreloj júnior femenina (18,6 km)

11:00 horas (CEST) - Contrarreloj júnior masculina (18,6 km)

12:00 horas (CEST) - Contrarreloj Élite UCI-Élite Sub 23 femenina (18,6 km)

15:00 horas (CEST) - Contrarreloj Sub 23 masculina (30,8 km)

17:00 horas (CEST) - Contrarreloj Élite UCI-Élite masculina (30,8 km) Viernes 26 de junio 10:00 horas (CEST) - Júnior femenina (76,4 km)

17:00 horas (CEST) - Júnior masculina (129,7 km) Sábado 27 de junio 09:48 horas (CEST) - Élite UCI-Élite Sub 23 femenina (129,7 km)

15:34 horas (CEST) - Sub 23 masculina (157,7 km) Domingo 28 de junio 10:00 horas (CEST) - Élite UCI-Élite masculina (211 km)

¿Dónde ver el Campeonato de España de Ciclismo 2026 gratis por TV y en directo?

En España, las pruebas élite masculina y femenina del Campeonato de España de Ciclismo 2026 se podrán ver gratis por TV a través de Teledeporte a nivel nacional y Aragón TV a nivel autonómico. Otra opción alternativa es Eurosport, habitual en todo tipo de coberturas ciclistas.

Noticias relacionadas

El resto de pruebas se emitirán en directo a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Ciclismo y el de Sportpublic.