Primeras críticas al fichaje de Juan Ayuso por el Lidl Trek: "No sé si querrá ayudarme"

El inesperado fichaje de Juan Ayuso por el Lidl Trek hace apenas unos días no ha dejado indiferente a nadie. El corredor español mantuvo durante La Vuelta un tenso intercambio con su anterior equipo, el UAE Emirates y decidió dar por zanjado su vínculo, pese a tener contrato hasta 2028. Poco después anunciaba su nuevo destino, la escuadra estadounidense que lidera el danés Mattias Skjelmose.

Ha sido precisamente el jefe de filas del equipo el que ha expresado sus dudas sobre la llegada de Ayuso, teniendo en cuenta el motivo de la tensión entre el español y el UAE. Un conflicto que viene de lejos, desde el Tour de Francia de 2024, cuando Ayuso mostró que no estaba dispuesto a ayudar a su líder, Tadej Pogacar, mientras Joao Almeida se quejaba por esa falta de colaboración. Una pequeña muestra que fue a peor y que acabó saltando por los aires en La Vuelta 2025. "Ellos hablan de valores y unión... pero cuando hay una falta de respeto tras otra de la dirección del equipo, es difícil la unión", decía el alicantino tras hacerse pública la situación. La relación estaba rota y acabó en separación.

El próximo curso Ayuso afrontará una nueva etapa en el Lidl Trek, donde deberá buscar su sitio y donde ahora mismo reina la incertidumbre, tal y como indicó el danés en una entrevista en el marco del Mundial de Ruanda. "Me enteré de la noticia sin que el equipo me lo dijera. Me parece un poco extraño. Será un nuevo reto", decía al canal danés TV2 Sport.

¿Veremos qué pasa?

"Confío en lo que me dijo el equipo. Me dijeron que creían en mí. Llevan dos años diciéndome que quieren formar un equipo a mi alrededor", continuó el corredor danés, que expresó sus dudas sobre el fichaje. "No creo que lo hayan fichado para ser compañero. Ya veremos qué pasa", afirmó. Aunque considera que Ayuso y él "tenemos los mismos objetivos", no tiene claro que puedan colaborar. "Si tiene algún problema corriendo para Tadej (Pogacar), no sé si querrá ayudarme de alguna manera si es necesario. Pero quizás simplemente no se sentía bien en el UAE", comentó.

"No lo conozco bien, así que no sé qué pasó en ese equipo", matizó, antes de bromear al respecto de su participación en el próximo Tour de Francia. "Puede que no corra el próximo Tour de Francia", dijo sonriente, "no lo sé, ya veremos cuando llegue el momento, el Tour aún está lejos".