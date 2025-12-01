Biniam Girmay, el primer fichaje ciclista de Iniesta

Hace unos días saltaba la noticia de la adquisición de la empresa NSN, fundada por el exfutbolista Andrés Iniesta, de la licencia WorldTour del antiguo Israel-Premier Tech. En plena restructuración de la escuadra, los primeros ciclistas empiezan a desembarcar en el nuevo y ambicioso proyecto con aroma español.

Girmay, la joya africana

La primera incorporación oficial es la de Biniam Girmay, estrella del ciclismo africano y uno de los grandes agitadores del pelotón internacional. El eritreo firma con el NSN por tres temporadas, hasta 2028, e intentará aportar al conjunto toda su experiencia en las grandes vueltas.

El esprínter africano es uno de los velocistas más reconocidos del deporte de la bicicleta. Ganador de etapas en Giro y Tour, donde ha lucido el jersey de la regularidad en diversas ocasiones, Girmay es todo una leyenda en su país y en el continente. "Estoy muy feliz. Necesitaba un cambio y este es el mejor lugar para mi futuro. Me gustan los equipos con alma, donde la gente se empuja y se motiva. Aquí se respira eso. He escuchado cosas muy positivas y solo quiero empezar a trabajar con mis compañeros. Veo una oportunidad enorme y creo que juntos podemos lograr grandes victorias", admitía el corredor eritreo.

Girmay, celebrando una victoria / EFE

Girmay aterriza en el NSN con ánimo de seguir creciendo profesionalmente, rodeado de una estructura que le nutrirá de las mejores condiciones para brillar en las 'volatas': "Mi objetivo es ganar más carreras, especialmente clásicas. Tengo 25 años y todavía siento que estoy empezando. Sé que, con este equipo, podemos alcanzar objetivos muy grandes".

"Un antes y un después"

Satisfecho por la operación se mostraba, asimismo, Kjell Carlström, director del equipo NSN. El exciclista finlandés, con un largo recorrido en el pelotón internacional en equipos de la envergadura del SKY o Liquigas, reconoción que la incorporación de Girmay es un salto cualitativo. "La llegada de Biniam marca un antes y un después. Su talento salta a la vista, pero lo que de verdad lo hace especial es su carácter, su humildad y la manera en la que entiende el ciclismo. Es imposible imaginar un mejor aliado para este nuevo capítulo. Será un líder dentro y fuera de la carretera", desveló el que será a partir de ahora el manager.