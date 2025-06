Primer ciclista profesional suspendido con una tarjeta roja: así fue su peligrosa maniobra

La UCI acaba de hacer historia. Y Oscar Riesebeek, ciclista neerlandés del equipo Alpecin-Deceuninck, se ha convertido en el primer deportista profesional suspendido por acumulación de tarjetas amarillas en carrera. Es la primera vez que se aplica la temida "tarjeta roja" en el pelotón masculino de élite, dentro del nuevo reglamento de sanciones introducido este mismo año.

La escena ocurrió en la última etapa del Baloise Belgium Tour 2025, disputada en Bruselas. A solo 3 km de meta, Riesebeek decidió atajar para reincorporarse al pelotón a través de un carril bici. El resultado fue desastroso: perdió el control de su bicicleta y acabó provocando una caída múltiple que afectó a varios corredores, incluidos miembros del INEOS Grenadiers.

Según recoge el comunicado de la UCI, el neerlandés había recibido ya una primera tarjeta amarilla en la etapa 2 por la misma infracción: circular por zonas ajenas al recorrido oficial. Con la segunda tarjeta, llegó la suspensión automática de 7 días, una novedad del reglamento vigente desde enero.

"Me arrepiento profundamente. Puse en peligro a otros corredores y lo asumo. Me da pena perderme los Campeonatos Nacionales, pero es justo", ha declarado Riesebeek en un comunicado difundido por su equipo. Aunque la caída le obligó a abandonar la carrera y ser hospitalizado, afortunadamente no sufrió fracturas.

La tarjeta roja le impedirá competir durante una semana, lo que le deja fuera del Campeonato Nacional de Países Bajos, uno de sus grandes objetivos.

No obstante, su participación en el Tour de Francia 2025 no corre peligro: el reglamento establece que, tras cumplir la sanción, el contador de tarjetas vuelve a cero.

"Me arrepiento profundamente. Puse en peligro a otros corredores y lo asumo. Me da pena perderme los Nacionales, pero es justo" Oscar Riesebeek — Ciclista de Alpecin-Deceuninck

La UCI ha recordado que este nuevo sistema de amonestaciones se aplica a todos los actores del ciclismo profesional: corredores, auxiliares, conductores de motos o coches, y medios acreditados. Su objetivo: mejorar la seguridad en carrera. Las sanciones escalan de forma progresiva: 7 días por dos tarjetas en la misma prueba; 14 días por tres en 30 días; y 30 días si se acumulan seis en un año.

Hasta ahora, sólo una moto en la Vuelta Femenina había sido suspendida por tarjetas. Riesebeek es el primer ciclista profesional en inaugurar esta lista. Y aunque no lo hizo por méritos deportivos, ha abierto un nuevo capítulo en la historia disciplinaria del ciclismo.