Presentada la 74º Volta a la Comunitat Valenciana

La carrera se disputa el próximo mes de febrero entre los días 1 y 5 y tendrá un final inédito El Auditorio Mar Rojo de l’Oceanogràfic acogió la presentación oficial del recorrido de la VCV

La organización de la Volta a la Comunitat Valenciana presentó el recorrido oficial de su 74º edición, que se disputará entre el 1 y el 5 de febrero de 2023.

El Auditorio Mar Rojo de l’Oceanogràfic acogió un acto de presentación en el que se han dado a conocer las cinco etapas de la carrera. Un recorrido que partirá desde Orihuela y que finalizará como es habitual en València, pero con una meta inédita frente a l’Oceanogràfic. En total, cinco etapas, dos en la provincia de Alicante, una en la de Castellón y otras dos en la de Valencia, que volverán a servir de escaparate para todo el mundo del paraíso ciclista que es la orografía de la Comunitat Valenciana.

La localidad alicantina de Orihuela acogerá la salida oficial de la VCV 2023 el próximo 1 de febrero. Una primera etapa que finalizará en Altea tras casi 190 kilómetros de recorrido de media montaña, con pasos por los puertos de Coll de Rates y Bèrnia. Una primera oportunidad ya desde el inicio para los escaladores, los grandes favoritos a la victoria final gracias a la ausencia de contrarreloj individual o por equipos.

🔹 Etapa 1 | Stage 1 🔹



📍 Orihuela > Altea 🏁



🇪🇸 Dos subidas exigentes a Bernia y Coll de Rates para empezar

🇬🇧 Two challenging climbs to Bernia and Coll de Rates to begin with#VCV2023 #VoltaValenciana pic.twitter.com/4Jm5qPJwbU