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CICLISMO
Presentación del Tour de Francia 2026 en Barcelona, hoy en directo
Sigue en directo con SPORT la presentación de la presente edición del Tour de Francia, cuyo 'Grand Départ' tendrá lugar en Barcelona
Los datos de la visita del Tour a Barcelona
DÓNDE VER EL TOUR POR TV
En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de RTVE, en concreto, en el canal Teledeporte y la plataforma RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Tour con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
LAS ETAPAS
Las tres primeras etapas de la carrera recorrerán 63 municipios catalanes, con Barcelona como gran protagonista. La primera será una contrarreloj por equipos con salida en el Parc del Fòrum y llegada al Estadio Olímpico Lluís Companys.
La segunda etapa partirá de Tarragona y volverá a finalizar en Montjuïc, mientras que la tercera arrancará en Granollers y cruzará la frontera hasta la localidad francesa de Les Angles.
Etapa 1: Barcelona .- Barcelona (sábado 4 de julio)
Contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros, la primera de estas características que abre el Tour desde 1971. La salida está en la Plataforma Marina del Fòrum, en la fachada marítima de la ciudad, y el primer equipo rueda a las 17:05 horas (CEST), con la última llegada prevista para las 19:16 horas (CEST).
El trazado recorre la Avinguda del Litoral y atraviesa L'Eixample hasta situarse frente a la Sagrada Família, para continuar por el paseo de Gràcia junto a la Casa Batlló y la Casa Milà. Los primeros kilómetros son llanos y rápidos, pero a 3,6 kilómetros de meta arranca el Alt de Montjuïc, de 1,1 kilómetros al 5,1%, seguido de un breve descenso y la subida final hasta el Estadio Olímpic Lluís Companys, de 800 metros al 7%.
El perfil de la etapa 1 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia
Un final que, según ha avanzado la propia organización, "obligará a los favoritos a mostrar sus verdaderas intenciones".
Etapa 2: Tarragona - Barcelona (domingo 5 de julio)
Son 178 kilómetros entre la ciudad más meridional que ha lanzado nunca una etapa del Tour y la propia Barcelona. La salida desde la rambla Nova de Tarragona está fijada a las 13:45 horas (CEST), con llegada a meta prevista entre las 17:26 y las 17:46 horas (CEST).
El recorrido sigue primero la costa, pasando por Torredembarra, Sitges y un largo tramo litoral con vistas al mar, antes de girar hacia el interior en la exigente subida de Begues, de 6,1 kilómetros al 6,5%. Ya en Barcelona, los corredores afrontan un circuito final con triple ascensión al Castell de Montjuïc, de 1,6 kilómetros con tramos al 13%, antes de un último repecho hasta el Estadio Olímpic.
El perfil de la etapa 2 del Tour de Francia 2026 / TDF
Será una llegada en alto, idéntica a la de la contrarreloj del día anterior. El responsable del trazado del Tour, Thierry Gouvenou, lo ha resumido así: "Hay muchísimos recorridos posibles en esta zona, y creemos haber escogido el más duro".
Etapa 3: Granollers - Les Angles (lunes 6 de julio)
La despedida de Catalunya llega con 196 kilómetros entre Granollers, ciudad de 65.000 habitantes conocida por su Porxada del siglo XVI, y Les Angles, ya en los Pirineos franceses. La salida de los corredores está prevista a las 13:45 horas (CEST), con llegada a meta entre las 16:54 y las 17:23 horas (CEST).
El trazado sube hacia el norte por Centelles, Vic y Ripoll, con la ascensión a la Collada de Toses como último gran puerto antes de cruzar a Francia, dentro de un total de 3.950 metros de desnivel positivo. Ya en territorio francés, la carrera atraviesa las mesetas de Font-Romeu antes de la subida final a Les Angles, de 1,7 kilómetros al 7% de media, a 1.600 metros de altitud.
El perfil de la etapa 3 del Tour de Francia 2026 / TDF
Será la primera llegada en alto de la edición y la última oportunidad de la afición catalana para animar al pelotón antes de que el Tour continúe ya en exclusiva por suelo francés.
CUENTA ATRÁS
Todo listo ya en las calles de Barcelona. Miles de personas esperan entre el hospital de Sant Pau y la Sagrada Família.
Sergi López-Egea
El Tour convierte Barcelona en la capital mundial del deporte
Barcelona ya respira el aire del Tour, menos sofocante que el que reina en la calle, con el objetivo de convertirse en el mejor Grand Départ de la historia de la ronda francesa. La fiesta, más allá de lo deportivo, comienza este jueves con la solemne presentación de equipos, un desfile que unirá dos de las joyas del modernismo barcelonés, el hospital de Sant Pau y la Sagrada Família.
La capital catalana se convertirá, lejos de los focos de la Copa del Mundo de fútbol -no hay otro remedio que convivir siempre con el balón-, en la capital del deporte mundial, porque la salida del Tour será el acontecimiento más grande con Barcelona de protagonista desde los Juegos Olímpicos de 1992.
LA PRESENTACIÓN
La ceremonia será gratuita y abierta al público y unirá mediante un recorrido urbano que se retransmitirá por televisión a 190 países el Recinte Modernista de Sant Pau y la Sagrada Família bajo el lema «Barcelona abraça el Tour». De este modo, la cuenta atrás del Tour de Francia 2026 entrará en escena en Barcelona con una puesta de largo pensada para acercar el pelotón a la ciudadanía.
Dos días antes de que la carrera arranque oficialmente, los corredores desfilarán desde la fachada principal del Recinte Modernista de Sant Pau, avanzarán por la Avinguda de Gaudí (que permanecerá cerrada al tráfico desde el miércoles 1 por la noche) y culminarán el trayecto ante la Sagrada Família, donde se instalará el escenario principal de la presentación como ya se hiciera durante la visita papal.
En esa Barcelona reconocible e icónica se sucederán las presentaciones de los equipos, entrevistas y actuaciones, según el programa oficial del Grand Départ.
ARRANCA EL TOUR
Muy buenas tardes y bienvenidos al pistoletazo de salida al Tour de Francia más especial para Catalunya. La vuelta reina del ciclismo arranca este próximo sábado en tierras catalanas, donde se disputarán las tres primeras etapas por primera vez en la historia.
Esta tarde, en apenas media hora, se presenta el Tour en la Sagrada Família, con la presentación de todos los equipos en la bienvenida más especial que podría haber.
Desde ya os lo contamos todo sobre esta presentación y sobre todo lo que debes saber de estas etapas del Tour en Catalunya.
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