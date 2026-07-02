Presentación del Tour de Francia 2026 en Barcelona, hoy en directo

LAS ETAPAS

Las tres primeras etapas de la carrera recorrerán 63 municipios catalanes, con Barcelona como gran protagonista. La primera será una contrarreloj por equipos con salida en el Parc del Fòrum y llegada al Estadio Olímpico Lluís Companys.

La segunda etapa partirá de Tarragona y volverá a finalizar en Montjuïc, mientras que la tercera arrancará en Granollers y cruzará la frontera hasta la localidad francesa de Les Angles.

Etapa 1: Barcelona .- Barcelona (sábado 4 de julio)

Contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros, la primera de estas características que abre el Tour desde 1971. La salida está en la Plataforma Marina del Fòrum, en la fachada marítima de la ciudad, y el primer equipo rueda a las 17:05 horas (CEST), con la última llegada prevista para las 19:16 horas (CEST).

El trazado recorre la Avinguda del Litoral y atraviesa L'Eixample hasta situarse frente a la Sagrada Família, para continuar por el paseo de Gràcia junto a la Casa Batlló y la Casa Milà. Los primeros kilómetros son llanos y rápidos, pero a 3,6 kilómetros de meta arranca el Alt de Montjuïc, de 1,1 kilómetros al 5,1%, seguido de un breve descenso y la subida final hasta el Estadio Olímpic Lluís Companys, de 800 metros al 7%.

El perfil de la etapa 1 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

Un final que, según ha avanzado la propia organización, "obligará a los favoritos a mostrar sus verdaderas intenciones".

Etapa 2: Tarragona - Barcelona (domingo 5 de julio)

Son 178 kilómetros entre la ciudad más meridional que ha lanzado nunca una etapa del Tour y la propia Barcelona. La salida desde la rambla Nova de Tarragona está fijada a las 13:45 horas (CEST), con llegada a meta prevista entre las 17:26 y las 17:46 horas (CEST).

El recorrido sigue primero la costa, pasando por Torredembarra, Sitges y un largo tramo litoral con vistas al mar, antes de girar hacia el interior en la exigente subida de Begues, de 6,1 kilómetros al 6,5%. Ya en Barcelona, los corredores afrontan un circuito final con triple ascensión al Castell de Montjuïc, de 1,6 kilómetros con tramos al 13%, antes de un último repecho hasta el Estadio Olímpic.

El perfil de la etapa 2 del Tour de Francia 2026 / TDF

Será una llegada en alto, idéntica a la de la contrarreloj del día anterior. El responsable del trazado del Tour, Thierry Gouvenou, lo ha resumido así: "Hay muchísimos recorridos posibles en esta zona, y creemos haber escogido el más duro".

Etapa 3: Granollers - Les Angles (lunes 6 de julio)

La despedida de Catalunya llega con 196 kilómetros entre Granollers, ciudad de 65.000 habitantes conocida por su Porxada del siglo XVI, y Les Angles, ya en los Pirineos franceses. La salida de los corredores está prevista a las 13:45 horas (CEST), con llegada a meta entre las 16:54 y las 17:23 horas (CEST).

El trazado sube hacia el norte por Centelles, Vic y Ripoll, con la ascensión a la Collada de Toses como último gran puerto antes de cruzar a Francia, dentro de un total de 3.950 metros de desnivel positivo. Ya en territorio francés, la carrera atraviesa las mesetas de Font-Romeu antes de la subida final a Les Angles, de 1,7 kilómetros al 7% de media, a 1.600 metros de altitud.

El perfil de la etapa 3 del Tour de Francia 2026 / TDF

Será la primera llegada en alto de la edición y la última oportunidad de la afición catalana para animar al pelotón antes de que el Tour continúe ya en exclusiva por suelo francés.