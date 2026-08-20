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Presentación de los equipos de la Vuelta a España 2026, hoy en directo: última hora y reacciones, en vivo

Sigue en directo desde SPORT la presentación de los equipos de la Vuelta a España 2026, que tendrá lugar en Montecarlo con Pogacar como gran protagonista

Pogacar, en la rueda de prensa oficial

Pogacar, en la rueda de prensa oficial / Javier Lizon

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