Presentación de los equipos de la Vuelta a España 2026, hoy en directo: última hora y reacciones, en vivo

Final con el UAE de Pogacar

Aparece en escena el extraterrestre Tadej Pogacar, después del resto de sus compañeros, en busca de completar su casillero de Grandes Vueltas.

Joao Almeida será su gregario de lujo, aunque también buscará hacer una buena general. Completan el equipo un gran grupo de gregarios como Pavel Sivakov, Jay Vine o Pablo Torres.

Pogacar: "Es maravilloso estar aquí en casa. Intentaremos conseguir el maillot rojo, conseguir alguna victoria".

"Hay muchos rivales, espero que estén de la mejor forma posible. La Vuelta es dura, hace calor y muy exigente"