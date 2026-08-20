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CICLISMO
Presentación de los equipos de la Vuelta a España 2026, hoy en directo: última hora y reacciones, en vivo
Sigue en directo desde SPORT la presentación de los equipos de la Vuelta a España 2026, que tendrá lugar en Montecarlo con Pogacar como gran protagonista
¡Hasta aquí la presentación!
Tras presentar todos los equipos, finaliza la presentación y quedamos emplazados a la primera etapa del sábado.
Disfrutaremos de una vibrante contrarreloj por las calles de Mónaco con el primer maillot rojo en juego.
¡Hasta la próxima!
La aparición del UAE de Pogacar
Palabras del Príncipe Alberto II de Mónaco
"La Vuelta es una forma magnífica de descubrir Mónaco".
"Tenemos el clima, los paisajes y la pasión por el ciclismo, ingredientes geniales para disfrutar de nuestro Principado".
Final con el UAE de Pogacar
Aparece en escena el extraterrestre Tadej Pogacar, después del resto de sus compañeros, en busca de completar su casillero de Grandes Vueltas.
Joao Almeida será su gregario de lujo, aunque también buscará hacer una buena general. Completan el equipo un gran grupo de gregarios como Pavel Sivakov, Jay Vine o Pablo Torres.
Pogacar: "Es maravilloso estar aquí en casa. Intentaremos conseguir el maillot rojo, conseguir alguna victoria".
"Hay muchos rivales, espero que estén de la mejor forma posible. La Vuelta es dura, hace calor y muy exigente"
El temible Visma
Equipo potentísimo sin un líder definido para la clasificación general, aunque Kuss puede ser el principal nombre, pero con un Wout van Aert que acaparará mucho protagonismo.
Los jóvenes Matthew Brennan y Nordhagen buscarán sus primeras victorias en una Gran Vuelta, mientras que Tulett, Kruijswik, Armirail y Laporte tendrán distintas funciones.
El mejor Movistar Team
Como suele decir el gran Juan Mari Guajardo: nuestro equipo de referencia.
Equipo muy potente en busca de hacer una gran Vuelta con Enric Mas y Cian Uijtdebroeks como líderes. Iván Romeo será un gran protagonista, Castrillo y García Pierna darán continuidad a su gran rendimiento en el Tour y Aular será la baza para los sprints masivos.
Enric Mas va a ir "día a día".
El Red Bull de Roglic
El 4 veces ganador de la carrera, Primoz Roglic, buscará su quinto título acompañado de un equipo bastante joven con Callum Thornley, Finn Fisher-Black y Luke Tuckwell.
Jordi Meeus, sprinter puro, gran candidato en los finales masivos.
El equipo Decathlon
Equipo muy completo. Lidera Felix Gall tras ser segundo en el Giro y realizar una gran Vuelta a Burgos, Riccitello intentará repetir su gran Vuelta del año pasado, y Bisiaux, Labrosse y Muhlberger buscarán las fugas.
Atención al NetCompany INEOS
Equipo muy potente también con Oscar Onley como líder. Viene muy fuerte el británico.
Por otra parte, Carlos Rodríguez intentará reencontrarse, Ben Turner será su sprinter, Jack Haig buscará las fugas y Josh Tarling es un muy buen contrarrelojista.
Pello Bilbao se despide de la Vuelta
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