¿Por qué no hay Giro de Italia hoy lunes 25 de mayo y cuándo empieza la próxima etapa?

La victoria de Fredrik Dversnes en Milán puso el broche a la segunda semana de competición en carreteras italianas. Después de varias jornadas trepidantes con gran protagonismo de la montaña, el Giro se toma un necesario descanso para que el pelotón recupere fuerzas antes de adentrarse en el tramo más decisivo de la carrera.

La irrupción de la alta montaña ha derivado en el esperado paso al frente de Jonas Vingegaard, nuevo líder del Giro de Italia y gran favorito al triunfo final. El danés está siendo el más sólido en las etapas más duras y parece no tener rival a día de hoy.

La etapa 16 del Giro de Italia 2026 dará el pistoletazo de salida en Bellinzona para finalizar en Carì en un nuevo final en alto que puede dejar la general encarrilada y también las posiciones del podio en Roma. El pelotón de la ronda italiana abordará un recorrido de 113 kilómetros y 3.000 metros de desnivel repartidos en cinco puertos categorizados. Entre todos ellos destaca el colosal Carì (1ª categoría, 11,7 km con rampas del 13%), ascenso final del día marcado en rojo por Jonas para lograr una nueva victoria de etapa.

El perfil de la etapa 16 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿Por qué no hay etapa del Giro de Italia hoy?

El Giro de Italia 2026, igual que el resto de ediciones, se divide en 21 etapas. Estas llevan al pelotón a través de diveros rincones de Italia -y este año parte de Bulgaria- que, en mayor o menos medida, suponen un desgaste para los participantes, por lo que la competición reserva una serie de jornadas de descanso.

La primera 'pausa' del Giro llegó el pasado lunes 11 de mayo y respondía puramente a motivos logísticos, ya que los equipos debían de trasladarse de Bulgaria a Italia. La segunda jornada de descanso llegó el pasado lunes 18 de mayo, en este caso para que el pelotón pueda recuperar fuerzas y hoy es la tercera y última.

Imagen de una etapa del Giro de Italia 2026. / LUCA ZENNARO / EFE

¿Cuándo se disputará la próxima etapa del Giro de Italia 2026?

La próxima etapa del Giro de Italia, con inicio en Bellinzona y final en Carì, se disputará este martes 26 de mayo.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en este Giro con las crónicas, los perfiles de las etapas y las reacciones de los protagonistas..