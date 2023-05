La policía investiga al influencer que se burla de la muerte de ciclistas

Los videos del influencer Ferrariman888 están siendo analizados para determinar si son constitutivos de delito No es la primera vez que el controvertido influencer tiene problemas con la Justicia

Xavi Caballol, conocido en redes sociales como Ferrariman888, podría tener problemas con la Justicia. Según adelanta el Diari d'Andorra, el departamento policial del Principado está analizando una serie de vídeos del polémico influencer para determinar si estos son constitutivos de delito, entre ellos el ya viral vídeo en el que se burla de los ciclistas que mueren en carretera.

En este polémico vídeo, ya eliminado de sus redes sociales, se puede apreciar como Ferrariman888 tiene una lista en la puerta de su coche en la que lleva la cuenta de cada ciclista que muere en la carretera.

En este caso, dijo que le habían dicho que un ciclista había salido de la UVI, por lo que debía eliminarlo de la lista. Lo hizo, no sus burlas no cesaron. "Uno menos, ya compensaremos otro día. Ahora que llega el buen tiempo, víctimas no faltan".

Que Andorra es el sitio del mundo con mayor concentración de idiotas por metro cuadrado, es un hecho comprobado empíricamente. Para muestra 👇🏼 pic.twitter.com/PDP8haPzdJ — El Visconti de Hacendado (@mascotavlog) 4 de mayo de 2023

No es la primera vez que Ferrariman888 se ve las caras con la Justicia, ya que fue condenado con una multa de 1.500 euros y una disculpa pública por menospreciar e insultar a policías y agentes de circulación en Andorra.

El influencer no se ha quedado callado tras la polémica, y ha querido destacar que "sus videos son solo humor", por lo que "tomará medidas legales contra las personas, medios y periódicos que están señalando que se ríe de la muerte de los ciclistas".