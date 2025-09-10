La polémica con las protestas en La Vuelta no cesa: ya hay posicionamiento institucional

La Vuelta a España llega hoy a su etapa 17 a El Morredero pasando por la frontera entre Galicia y Castilla y León, aún con la polémica candente de las protestas propalestina en contra de la participación del equipo de Israel en la Ronda Española.

En este sentido, el BNG ha remitido este miércoles una declaración institucional contra el “genocidio” del pueblo palestino en la que también pide mostrar “solidaridad” con las personas que participan en actos de denuncia y protesta durante La Vuelta a España en la que participa el equipo Israel-Premier Tech.

Los nacionalistas, principal partido de la oposición en Galicia, han enviado el texto al resto de los grupos.

En el escrito, los nacionalistas piden que el Parlamento muestre su rechazo a la “masacre que el Estado de Israel está llevando a cabo sobre la población palestina” y lance una “contundente y rotunda condena al genocidio perpetrado”.

Quieren que la Cámara gallega también pida el cese inmediato de la ofensiva militar israelí, la retirada del ejército israelí del territorio palestino y la apertura de corredores que permitan la entrada urgente de ayuda humanitaria.

En la propuesta nacionalista también reivindican “la soberanía del pueblo palestino, el derecho a recuperar su territorio y el retorno al mismo de la población expulsada tal y como recogen las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas”.

Reclaman que el Parlamento inste a todas las instituciones y administraciones públicas, comenzando por los gobiernos de la Xunta y del Estado, “a romper relaciones diplomáticas, comerciales y financieras con el Estado de Israel, así como a aplicar medidas sancionadoras contundentes”.

Como último punto, el BNG demanda que el Parlamento gallego exhiba su “solidaridad con las personas que de manera individual o colectiva están participando en actos de denuncia y protesta frente al genocidio contra el pueblo palestino, de manera especial a todas las personas que participaron en las movilizaciones exigiendo la retirada del equipo Israel Premier-Tech”.

Además, piden rechazar “cualquier criminalización del ejercicio del derecho fundamental a la protesta, así como las detenciones llevadas a cabo en el marco de las movilizaciones sociales”.

El PSOE pide entender que los derechos humanos están por encima de la carrera

Además, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha considerado que los responsables de la Vuelta deberían entender que hay un "clamor popular" y que "por encima de esta manifestación deportiva también están los derechos humanos en el mundo".

Preguntado en los pasillos el Congreso por las manifestaciones en favor de Palestina que están interrumpiendo la carrera, López ha pedido distinguir entre la protesta legítima para manifestar "lo que está pensando la inmensa mayoría de la ciudadanía española" y cuando se ejerce con violencia, algo que, ha subrayado, no ha sucedido.

El portavoz socialista ha querido dejar claro que no comparten en ningún caso eventuales protestas violentas.

El subdelegado Gobierno ve "impecable" la actuación policial

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losasa, ha defendido la actuación "profesional e impecable" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el final de la etapa de La Vuelta en Mos (Pontevedra).

El comportamiento del medio millar de agentes desplegados para garantizar la seguridad de deportistas y espectadores ha sido, según Losada, "medida, justa y proporcionada", lo que hace que él esté "muy orgulloso" de todos estos efectivos.

Ha lamentado que "algunos" de los manifestantes en el Alto de San Cosme, en donde debería haber terminado la etapa de La Vuelta, hayan llamado "cómplices" del genocidio en Gaza a los guardias civiles y a los policías nacionales que les controlaban.

Esos mismos agentes, ha apuntado el subdelegado, estaban "hace pocos días" luchando contra los incendios en Galicia o "quitando lodo con sus manos" tras la dana de Valencia, "y volverán a estar cuando lo necesitemos", garantizando el orden en cualquier situación.

Losada, que ha condenado "total y explícitamente" la interrupción de la prueba deportiva, ha asegurado que, al igual que todo el Gobierno, comparte la opinión de la "inmensa mayoría" de los españoles y sostiene que el pueblo de Palestina está padeciendo un "genocidio execrable".