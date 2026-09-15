Pogacar vuelve a subirse a una bici tras su operación de clavícula

Tadej Pogacar ya ha comenzado a dar las primeras pedaladas sobre una bicicleta después del accidente que sufrió durante la Vuelta a España y que puso fin de forma prematura a su participación en la carrera. El ciclista esloveno, que llevaba casi tres semanas alejado de los entrenamientos, ha realizado su primera sesión en bicicleta estática desde la caída.

El propio Pogacar compartió las imágenes en Instagram. En el vídeo aparece entrenando en el interior de su domicilio sobre un rodillo, mientras varios miembros del UAE Team Emirates siguen de cerca su evolución. "Primera vez de vuelta. La clavícula está fuerte, la cabeza está fuerte, el ritmo cardiaco está alto. Supercontento. ¡Vamos!", comenta el corredor al finalizar la sesión.

Las imágenes del entrenamiento forman parte de un vídeo en el que también se muestra el proceso que ha seguido desde el accidente. Entre ellas aparecen momentos posteriores a su salida del hospital de Barcelona, donde fue intervenido quirúrgicamente, además de la cicatriz de la operación y distintas escenas de su recuperación en Mónaco, donde reside habitualmente.

"Así no esperábamos pasar septiembre. Al menos tenemos buena compañía. Muchas gracias a nuestros equipos, familias, amigos y a todos por el genial apoyo. Estamos muy agradecidos", escribió el esloveno junto a la publicación.

RENOVADO HASTA 2032

El accidente se produjo el 29 de agosto, durante la octava etapa de la Vuelta a España. Pogacar se vio obligado a abandonar cuando ocupaba el primer puesto de la clasificación general y había conseguido tres victorias de etapa. El diagnóstico reveló una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en la vértebra C7 y numerosas abrasiones.

La lesión en la clavícula hizo necesaria una operación en el Hospital Universitari Dexeus. El corredor recibió el alta el 2 de septiembre y posteriormente se trasladó a Mónaco para continuar allí su recuperación.

Pocos días después, el UAE Team Emirates anunció dos decisiones importantes sobre el futuro del campeón esloveno: Pogacar no regresará a la competición durante lo que resta de 2026 y, además, amplió su vinculación con el equipo hasta 2032.

El propio ciclista se mostró satisfecho con el acuerdo. "Desde el principio, este equipo ha sido como un hogar para mí. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato", señaló.

Pogacar también dejó claro que todavía tiene objetivos por cumplir en el ciclismo y que confía en hacerlo junto a la formación emiratí: "Todavía hay mucho que quiero lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y emocionado por lo que podemos seguir construyendo juntos".